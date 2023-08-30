Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Isuzu Siap Hadirkan Pikap Listrik di 2025

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:09 WIB
Isuzu Siap Hadirkan Pikap Listrik di 2025
Isuzu siapkan truk listrik di 2025. (Doc. Isuzu)
A
A
A

JAKARTA - Isuzu bakal menjual mobil pikap listrik di 2025, langkah ini diambil guna bertahan dari gempuran mobil-mobil listrik buatan China.

Dikutip Nikkei Asia, Rabu (30/8/2023), Isuzu melihat saat ini kendaraan listrik yang dibuat oleh China mulai menyerbu kawasan Asia khususnya Asia Tenggara.

Kondisi itu membuat Isuzu khawatir karena wilayah tersebut merupakan pasar penjualan tertinggi Isuzu di segmen mobil pikap.

Mereka tidak ingin China ikut mengganggu segmen yang sudah lama dikuasai oleh Isuzu itu. Caranya tentu saja dengan lebih dulu menghadirkan mobil pikap listrik.

"Mobil pikap listrik itu akan dikembangkan dari mobil pikap laris mereka, Isuzu D-Max. Direncanakan mobil pikap listrik itu akan dirilis pada 2025 di Norwegia dan kemudian diproduksi di Thailand," sebut Nikkei Asia.

Diketahui saat ini Isuzu memang mendominasi pasar mobil pikap di Thailand. Segmen mobil pikap di Thailand menyumbang penjualan yang sangat besar yakni 40 persen dari total penjualan mobil secara nasional di negeri Gajah Putih.

Hanya saja dominasi itu sendiri bisa terganggu mengingat Thailand sudah mulai memberikan banyak kebijakan yang menarik buat kendaraan listrik. Kebijakan itu justru langsung dimanfaatkan oleh pabrikan mobil asal China yang ramai-ramai masuk ke Thailand.

BYD, yang saat ini jadi penjual kendaraan elektrifikasi terbesar di dunia, malah sudah hadir di Thailand dengan membangun pabrik yang ada di Rayong Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement