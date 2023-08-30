Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Perawatan Mobil dengan Cat Matte, Jangan Asal!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:11 WIB
Cara Perawatan Mobil dengan Cat Matte, Jangan Asal!
Cara merawat cat mobil warna matte. (Doc. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menggunakan warna matte atau doff pada mobil memang tengah menjadi tren baru yang diterapkan oleh sejumlah produsen.

Penggunaan warna ini dianggap membuat mobil menjadi lebih elegan dan terlihat gagah. Tapi, mobil dengan cat matte atau doff butuh perawatan ekstra agar warnanya tidak mudah pudar dan tetap terlihat elegan.

Putra Samiaji, Head of Before Service Department PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama dari cara pencuciannya yang sedikit berbeda dari mobil dengan cat glossy.

“Ada beberapa do's and don'ts-nya. Memang cat ini sangat spesial. Yang jelas kita kalau ngomong mencuci secara manual gunakanlah tekstil yang lembut seperti mikrofiber atau spons. Namun sebelum memulai pencucian mobil, dibilas dulu kotorannya dengan air. Jangan langsung dilap, karena itu akan menimbulkan goresan,” kata Putra, Selasa (29/8/2023).

Lebih lanjut, Putra menjelaskan ketika mencuci mobil, gunakan spons dan jangan memakai material yang kasar.

Selain itu, gunakan juga sabun khusus untuk mencuci mobil, lalu pastikan sabun tidak mengandung tingkat keasaman tinggi.

Halaman:
1 2
1 2
      
