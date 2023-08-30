Ini Perbedaan Mesin Mitsubishi XForce dan Xpander

JAKARTA - Mitsubishi XForce yang menggunakan mesin Xpander mendapat banyak kritikan.

Ini karena diklaim mesin berkode 4A91 itu bakal tidak memiliki performa jika ditaruh di mobil SUV seperti Mitsubishi XForce.

BACA JUGA: Ini Alasan Mitsubishi XForce Tidak Punya Transmisi Manual

Hikaru Mii, Director of Product Strategy Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), memahami adanya kritikan soal mesin.

Menurut dia justru ada beberapa hal yang perlu diluruskan mengenai tuduhan tersebut.

Dia mengatakan mesin 4A91 yang ada di Mitsubishi Xforce telah mendapatkan beberapa sentuhan yang berbeda dengan mesin 4A91 yang ada di Mitsubishi Xpander. Sentuhan itu berupa pengaturan ulang untuk respons terhadap transmisi CVT.

"Ada tuning ulang sehingga mesin lebih responsif di putaran-putaran rendah," ujar Hikaru.

Selain itu dia juga menilai dari segi power to weight ratio juga sangat berbeda antara Mitsubishi XForce dan Mitsubishi Xpander. Menurutnya bobot Mitsubishi XForce lebih ringan 50 kilogram dibanding Mitsubishi Xpander.

Dia mengatakan hal itu terjadi karena dari segi dimensi ada perbedaan yang besar antara Mitsubishi XForce dengan Xpander. Mitsubishi XForce didedikasikan untuk mengangkut lima penumpang dan Xpander bisa membawa tujuh penumpang sekaligus.

"Jadi power to weight ratio Mitsubishi XForce jauh lebih baik," jelasnya.

BACA JUGA: Mitsubishi XForce Jalani Hampir Seribu Kali Test Drive di GIIAS 2023

Dia bahkan mengatakan hal itu pernah mereka buktikan ketika menguji Mitsubishi XForce ke wilayah Lembang, Jawa Barat.

Mobil SUV ini justru sama sekali tidak kesulitan ketika melewati berbagai tipe jalan yang ada. Termasuk jalan dengan tanjakan curam yang kerap ditemui di Lembang, Jawa Barat.

"Sama sekali tidak ada kesulitan karena memang mesinnya masih sangat ideal buat Mitsubishi XForce," jelasnya.