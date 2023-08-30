Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Mengatur Ulang Android Auto, Perhatikan Langkahnya

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:42 WIB
Cara Mengatur Ulang Android Auto, Perhatikan Langkahnya
Android Auto. (Doc. Android)
A
A
A

JAKARTA - Android Auto merupakan fitur di mobil pintar yang tidak rewel, artinya sangat minim masalah dan kerap diandalkan dalam berbagai kesempatan saat berkendara.

Tapi tidak dipungkiri, kendala bisa saja hadir terlebih jika aplikasi yang tersamat dalam Android Auto alami masalah layaknya yang sering terjadi pada smartphone Anda.

Lantas bagaimana cara memperbaiknya? dikutip dari Slashgear, Rabu (30/8/2023), simak ulasannya berikut ini.

Kapan Anda harus mengatur ulang Android Auto

 Tanda Anda harus mengatur ulang Andorid Auto, ketika aplikasi dalam Android Auto mungkin mengalami kesulitan mengirim informasi aplikasi ke mobil yang terhubung.

Lalu perpustakaan musik Anda mungkin tidak mentransfer atau memutar dengan benar, peta GPS mungkin tidak ditampilkan, atau bisa sangat lambat, dan sebagainya.

      
