HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Baru Meluncur, Hyundai Stargazer X Laku 500 Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:47 WIB
Baru Meluncur, Hyundai Stargazer X Laku 500 Unit
Hyundai Stargazer X. (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan Hyundai Stargazer X pada ajang GIIAS 2023.

Mobil yang mendapat sentuhan berbeda pada eksterior dan interiornya ini berhasil mendapat sambutan positif dari konsumen Indonesia.

Head of Marketing Departement HMID, Astrid Ariani Wijana, mengatakan bahwa Hyundai Stargazer X telah terjual sebanyak 500 unit sepanjang GIIAS 2023.

Jumlah tersebut menyumbang sepertiga dari pencapaian mereka selama 11 hari mengikuti pameran nasional itu.

“Jadi total kemarin itu 1.600 unit lebih, gabungan, dan memang tetep Stargazer yang lebih banyak. Kalau Stargazer X itu sekitar sepertiga, di atas 500 unit,” kata Astrid di Solo, Jawa Tengah, belum lama ini.

Dari total penjualan Hyundai Stargazer X, Astrid mengungkapkan bahwa varian tertinggi menjadi yang paling laris.

Setidaknya, tipe Prime mencatatkan 98 persen terhadap total penjualan Stargazer X di ajang otomotif bergengsi tersebut.

“Sejauh ini memang bisa dibilang paling tinggi itu Prime yang diakuisisi oleh para konsumen. Kalau untuk warna sejauh ini Gravity Gold Matte yang paling banyak. Jadi mungkin karena ini warna baru, jadi bisa dibilang memang banyak jadi incaran,” ujarnya.

Menariknya, Hyundai Stargazer X menawarkan opsi konfigurasi captain seat atau kursi terpisah pada baris kedua. Ini menjadi satu-satunya model di kelas Low SUV 7-seater yang menawarkan hal tersebut.

