Ini Cheat The Sims 4 Supaya Karir Sim Melonjak Sukses

JAKARTA - Salah satu cara untuk mendapatkan uang pada game The Sims 4 ini, pemain harus membuat karakternya bekerja. Ada berbagai bidang pekerjaan yang bisa Anda pilih dalam game ini.

Namun, sudah bekerja sejak pagi hingga larut malam Sim Anda tidak mendapatkan uang yang cukup dan belum juga mendapatkan promosi.

Sebelumnya, pastikan Anda telah “Find a Job” melalui ponsel Sim Anda atau pada menu pekerjaan bergambar tas yang ada di bagian kanan bawah.

Anda dapat menggunakan bantuan cheat di bawah ini agar karir Sim melonjak sukses.

1. Klik Command/Ctrl+Shift+C untuk membuka menu cheat;

2. Ketik TestingCheats True pada menu cheat dan enter agar cheats dapat berfungsi.

Pada kolom menu cheat tersebut masukan kode cheat ini sesuai bidang pekerjaan Sim Anda.

Pekerja penuh waktu:

- careers.promote actor (Actor/Actress Career, Get Famous Expansion)

- careers.promote astronaut (Astronaut Career)

- careers.promote athletic (Athlete Career)

- careers.promote business (Business Career)

- careers.promote civildesigner (Civil Designer Career, Eco Lifestyle)

- careers.promote conservationist (Conservationist Career, Island Living Expansion)