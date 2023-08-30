Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Cheat The Sims 4 Supaya Karir Sim Melonjak Sukses

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:08 WIB
Ini Cheat The Sims 4 Supaya Karir Sim Melonjak Sukses
Cheat karir The Sims 4 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu cara untuk mendapatkan uang pada game The Sims 4 ini, pemain harus membuat karakternya bekerja. Ada berbagai bidang pekerjaan yang bisa Anda pilih dalam game ini.

Namun, sudah bekerja sejak pagi hingga larut malam Sim Anda tidak mendapatkan uang yang cukup dan belum juga mendapatkan promosi.

Sebelumnya, pastikan Anda telah “Find a Job” melalui ponsel Sim Anda atau pada menu pekerjaan bergambar tas yang ada di bagian kanan bawah.

Anda dapat menggunakan bantuan cheat di bawah ini agar karir Sim melonjak sukses.

1. Klik Command/Ctrl+Shift+C untuk membuka menu cheat;

2. Ketik TestingCheats True pada menu cheat dan enter agar cheats dapat berfungsi.

Pada kolom menu cheat tersebut masukan kode cheat ini sesuai bidang pekerjaan Sim Anda.

Pekerja penuh waktu:

- careers.promote actor (Actor/Actress Career, Get Famous Expansion)

- careers.promote astronaut (Astronaut Career)

- careers.promote athletic (Athlete Career)

- careers.promote business (Business Career)

- careers.promote civildesigner (Civil Designer Career, Eco Lifestyle)

- careers.promote conservationist (Conservationist Career, Island Living Expansion)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/326/3079712/the_sims_4-s71z_large.png
Kumpulan Cheat The Sims 4 Lengkap Bahasa Indonesia untuk Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/326/2989922/the_sims_4-BFRq_large.jpg
Siap-Siap, The Sims 4 Hadirkan Kit Gratis pada April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/326/2979111/the_sims_4-X9wn_large.jpg
5 Mod Sims 4 Terbaik tahun 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/326/2918972/10-tips-bangun-eksterior-rumah-the-sims-4-agar-terlihat-realistis-nnd035ZeMR.jpg
10 Tips Bangun Eksterior Rumah The Sims 4 Agar Terlihat Realistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/326/2915366/the-sims-4-akan-hadirkan-expansion-pack-for-rent-terinspirasi-dari-asia-tenggara-L85tb4jIhZ.jpg
The Sims 4 akan Hadirkan Expansion Pack For Rent, Terinspirasi dari Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/326/2895945/mau-permainan-makin-seru-coba-5-challenges-ini-di-the-sims-4-fqzuvPM6TM.jpeg
Mau Permainan Makin Seru? Coba 5 Challenges Ini di The Sims 4
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement