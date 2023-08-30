Cara Cheat GTA 5 Lengkap PS3, PS4, dan PC, Mudah Diikuti

CARA cheat GTA 5 lengkap PS3, PS4, dan PC mudah diikuti. Semuanya akan dibahas dalam artikel berikut.

Para pencinta games, Grand Theft Auto (GTA) 5 tetap menjadi salah satu seri GTA yang tak ada akhirnya. Pasalnya, cheat ini bisa memberikan pengalaman bermain yang seru. Tentunya dilakukan dengan bijaksana.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), berikut cara cheat GTA 5 lengkap PS3, PS4, dan PC:

1. Cheat GTA 5 PS3, PS4

• Cheat Kebal GTA 5 PS3 (5 menit): Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga

• Cheat Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1

BACA JUGA: Cheat GTA San Andreas PS3 Agar Karakter Berlari Cepat

• Cheat Senjata dan Peluru Ekstra: Segitiga, R2, Kiri, L1, X, Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1

• Cheat Polisi Bintang 1: R1, R1, Lingkaran, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri

• Cheat Polisi Bintang 5: R1, R1, Lingkaran, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

• Cheat Tinjuan Super: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L2

• Cheat Loncat Super: Kiri, Kiri, Segitiga, Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, R1, R2

• Cheat Gravitasi Bulan: Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri

• Cheat Lari Cepat: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak

• Cheat Berenang Cepat: Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan

• Cheat Isi Kemampuan Instan: X, X, Kotak, R1, L1, X, Kanan, Kiri, X

• Cheat Parasut: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, R2, Kiri, Kiri, Kanan, L1

• Cheat Terjun dari Angkasa: L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

• Cheat Peluru Meledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

• Cheat Peluru Api: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1

• Cheat Bidikan Slow-Motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X

• Cheat Gameplay Slow-Motion: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1

• Cheat Mode Mabuk GTA V: Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Kiri

• Cheat Ganti Cuaca: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak