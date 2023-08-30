18 Aplikasi Cheat Game Online Terbaik, Bikin Permainan Semakin Seru

APLIKASI cheat game online terbaik seringkali dicari para pencinta games. Pasalnya, aplikasi ini bisa menjadi cheat Mobile Legends bisa menjadi jalan pintas bagi pemain yang ingin push rank dengan cepat atau mendapatkan item gratis. Namun, penggunaan cheat tidak menjamin keamanan akun pemain.

Bukan hanya berlaku bagi game online saja, juga orang yang menggunakan cheat untuk bermain game offline. Bukan karena ingin merugikan orang lain, rata-rata para gamers yang menggunakan cheat memang ingin bersenang-senang saja.

Berikuti 18 aplikasi cheat game online terbaik dilansir dari berbagai sumber:

1. Fakecez

Fakecez adalah sebuah aplikasi cheat yang mudah digunakan dengan kemampuan untuk memunculkan berbagai fitur yang sangat berguna. Penggunaan aplikasi ini juga mudah dan cepat.

Namun, penggunaan Fakecez memiliki risiko yang sangat besar. Selain dapat merusak pengalaman bermain game yang sebenarnya, penggunaan aplikasi cheat ini juga dapat berakibat buruk bagi akun pengguna, seperti terkena banned atau diblokir oleh pihak pengembang.

2. Game Guardian

Game Guardian adalah aplikasi cheat yang paling sering digunakan oleh para gamers saat ini. Alasannya bisa karena memberikan banyak fitur kepada para gamers secara gratis.

Dalam Game Guardian, para pengguna akan diberikan berbagai fitur, salah satunya adalah unlock item. Maksudnya, dengan menggunakan aplikasi ini, para pengguna dapat membuka item yang berada di dalam game secara gratis, maupun itu game offline maupun online.

3. Lucky Patcher

Lucky Patcher adalah aplikasi cheat yang paling populer nomor dua di Indonesia. Bagaimana tidak, aplikasi ini memang memiliki banyak sekali fitur yang berguna untuk para gamers yang ingin melakukan kecurangan di dalam game.

Meski begitu, fitur aplikasi ini lebih banyak seperti menghilangkan iklan di aplikasi Android, melakukan hacking terhadap berbagai game, dan masih banyak lagi. Namun entah mengapa Game Guardian menjadi aplikasi cheat yang lebih populer.