Viral Balita Main Mobile Legends, Warganet: Inikah Dark System Sebenarnya?

JAKARTA - Belakangan viral video balita yang sedang memainkan game Mobile Legends. Dalam video berdurasi singkat di dunia maya itu, tampak sang balita bermain dengan penuh semangat sambil tengkurap.

Video itu lantas dibagikan oleh akun Instagram @wismlbb. Bisa dilihat si balita bermain secara asal-asalan dengan menekan semua tombol sehingga dinarasikan bahwa ini merupakan dark system.

"Inikah dark sistem yang dimaksud," tulis keterangan video, seperti dikutip pada Rabu (30/8/2023).

Hingga berita ini dimuat, video telah ditonton hingga 33 juta kali dengan likes lebih dari 2,3 juta. Video itu juga mendapat beragam respon dari warganet dengan puluhan ribu komentar telah ditinggalkan.

Sebagian besar dari mereka menyebut akhirnya terjawab sudah penyebab kenapa selama ini sering kalah saat bermain Mobile Legends. Tidak sedikit yang mengaku puas rasa penasaran selama ini telah terjawab.