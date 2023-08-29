Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

ZTE REDMAGIC 8S Pro Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Jual Mulai RP11 Jutaan

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |15:17 WIB
ZTE REDMAGIC 8S Pro Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Jual Mulai RP11 Jutaan
ZTE REDMAGIC 8S Pro resmi melucur di Indonesia. (Doc. Okezone)
JAKARTA - ZTE secara resmi meluncurkan gaming phone terbarunya di Indonesia yakni REDMAGIC 8S Pro.

Kehadiran perangkat gaming phone ini menjadi sebuah momentum yang menjanjikan di tengah menggeliatnya market gaming phone di Indonesia, dipicu oleh popularitas e-sports.

“REDMAGIC 8S Pro merupakan ponsel gaming yang memberikan pengalaman bermain game yang mulus, dengan dukungan Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version,” ujar Liu Wenlong, Sales Director, ZTE Indonesia, dalam peluncuranya, Selasa (29/8/2023).

Secara spesifikasi, perangkat ini usung spesifikasi gahar untuk kelas gaming, REDMAGIC 8S Pro hadir dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version yang memiliki performa tinggi dan didukung dengan tampilan layar penuh (full screen display) seluas 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz.

Suasana peluncuran ponsel gaming ZTE terbaru. (Doc. Okezone)

Tampilan layar penuh ini didukung teknologi AMOLED serta Under-Display Camera versi terbaru yang ditempatkan secara unik di bawah lapisan layar memberikan pengalaman visual tanpa gangguan dari ikon kamera.

Selain itu, REDMAGIC 8S Pro memiliki teknologi ICE 12.0 Multi-Dimensional Cooling System yang sudah terintegrasi di dalamnya. Teknologi ini bertujuan untuk mengendalikan suhu panas pada saat digunakan untuk bermain game.

Sementara itu, ZTE juga membawa ponsel gaming kelas entry level yakni  nubia Neo 5G, menyuguhkan pengalaman gaming yang mulus dengan dukungan jaringan 5G.

Lalu disektor layar cukup luas yakni 6,6 inci dan refresh rate 120Hz, gaming phone ini mampu memberikan respons yang lebih cepat saat bermain game.

