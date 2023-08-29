Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Bocoran Baru dari Samsung Galaxy S23 FE

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:15 WIB
Ini Bocoran Baru dari Samsung Galaxy S23 FE
Samsung Galaxy S23 FE (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Bocoran Samsung Galaxy S23 FE terus mencuat seiring dengan peluncurannya yang semakin dekat. Terbaru perangkat itu dikabarkan telah mengantongi sertifikasi FCC Amerika Serikat.

Dengan daftar FCC terbaru, Samsung akan siap meluncurkan perangkat ini dalam waktu dekat. Smartphone flagship versi lite ini telah diuji selama berbulan-bulan dan kini telah mendapat persetujuan dari FCC.

Menurut Sammobile, Samsung Galaxy S23 FE dengan nomor model SM-S711U telah disetujui FCC pada 25 Agustus. Regulator telah melakukan beberapa pengujian terhadap Galaxy S23 FE sejak Mei lalu dan dirilis pada 7 Juni.

Sayangnya, pengajuan FCC tidak mengungkapkan banyak hal tentang perangkat, namun rumor menyebutkan bahwa Samsung akan membekali Galaxy S23 FE dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 di AS dan prosesor Exynos 2200 di pasar lain.

Smartphone bakal hadir dengan membawa layar Dynamic AMOLED 6,4 inci dengan resolusi FHD+ dan kecepatan refresh 120Hz. Selain itu dilengkapi juga dengan kamera utma 50MP kamera ultrawide 8MP, dan kamera telefoto 12MP.

Halaman:
1 2
      
