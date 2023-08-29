Jadwal dan Link Live Streaming Super Blue Moon Agar Tak Ketinggalan

JAKARTA - Buat yang penasaran fenomena Super Blue Moon bisa menyaksikan melalui siaran live streaming pada Rabu (30/8) atau Kamis (31/8) malam sekitar pukul 20:30 WIB. Fenomena alam tersebut tidak boleh dilewatkan karena baru akan terulang lagi di 2037.

Super Blue Moon langka karena kombinasi antara Super Moon dan Blue Moon. Supermoon adalah fenomena dimana bulan akan terlihat 14% lebih besar di langit. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, jarak bulan dengan Bumi lebih dekat dibanding sebelumnya.

Meski ada yang menilai Supermoon tidak sepenuhnya fenomena langka, karena dapat terjadi dua hingga lima kali dalam setahun. Menurut NASA (Badan Antariksa Amerika Serikat) hampir 25% dari seluruh bulan purnama adalah supermoon, menurut NASA .

Blue Moon juga tidak kalah unik. Blue Moon sendiri dibagi menjadi dua, musiman dan bulanan. Blue Moon musiman atau sering disebut tahunan adalah Bulan purnama ketiga dari salah satu musim astronomis. Jadi ada empat kali bulan purnama dalam satu musim.

Blue Moon bulanan adalah bulan purnana yang terjadi dua kali dalam salah satu bulan di dalam kalender Masehi. Blue Moon yang terjadi Kamis (31/8) WIB adalah Blue Moon bulanan karena di Agustus 2023 ini terjadi dua kali Bulan Purnama yakni 7 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023.

Nah, "Super Blue Moon", adalah kombinasi Blue Moon dan Supermoon. Fenomena ini jarang terjadi, karena menurut NASA waktu rata-rata antara keduanya adalah 10 tahun dan jarak keduanya bisa mencapai 20 tahun. Meskipun bisa saja ada dua Super Blue Moon dalam satu bulan.

Link Live Streaming

Tapi, setelah Kamis lusa, Super Blue Moon berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2037, ketika dua Super Blue Moon akan terjadi secara berdekatan – satu di bulan Januari dan satu lagi di bulan Maret.