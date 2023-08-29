Ilmuwan Jerman: NASA Telah Bunuh Alien secara Tak Sengaja

JAKARTA - Pendaratan wahana antariksa produksi Amerika Serikat, Viking 1 di planet Mars 50 tahun lalu, dituding secara tidak sengaja turut membunuh Alien. Tudingan tersebut disampaikan ilmuwan Jerman, Dirk Schulze-Makuch.

Ilmuwan sekaligus peneliti Technicall University Berlin, Jerman itu menuding keberhasilan Viking 1 ke Mars menimbulan persoalan. Saat itu, Viking dikirim Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau National Aeronautics and Space Administration (NASA) untuk memotret kondisi permukaan dan mengungkap potensi kehidupan lain di planet itu.

"Viking memang berhasil memotret kondisi permukaan Mars yang saat itu sulit untuk dilakukan. Hanya saja untuk mengungkap potensi kehidupan lain di planet itu, Viking justru melakukan kesalahan," kata Schulze-Makuch dilansir dari Daily Mail.

Kesalahan yang ditudingkan Schulze-Makuch adalah ketika mencoba meneliti keberadaan air di planet tersebut. Hanya saja Viking menambah kondisi air itu dengan air yang mereka bawa dari Bumi. Hal itu dianggap Dirk Schulze-Makuch adalah kesalahan yang membuat keberadaan kehidupan alien di Mars hilang.

Teori ini bisa jadi terasa aneh. Sebagai argumen, Schulze-Makuch memberi contoh di gurun Atacama, Chili. Daerah ini dianggap memiliki kondisi yang mirip dengan Mars. Mikorba yang ada di Atacama tidak memerlukan hujan untuk bertahan hidup.

Justru mikroba akan mati ketika terlalu banyak air. Kehidupan di Mars telah beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga eksperimen Viking, yang melibatkan penambahan air ke sampel tanah, mungkin telah membuat mikroba potensial ini kewalahan. "Dampknya menyebabkan mereka mati," tandas Dirk Schulze-Makuch.