RCTI+ Raih Excellent Award 2023 for Tech Application Innovation di Huawei Cloud CXO Joint Innovation Camp

SEMINYAK - Penghargaan bergengsi diraih RCTI+ di panggung teknologi global. Tepatnya di Huawei Cloud CXO Joint Innovation Camp, Seminyak, Bali, mulai 24 hingga 26 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, RCTI+ menyabet penghargaan Excellent Award 2023 For Tech Application Innovation.

Penghargaan Excellent Award 2023 ini bukan hanya sebuah pengakuan atas pencapaian RCTI+, tetapi juga bukti bahwa RCTI+ adalah pemain utama yang paling inovatif di sektor media saat ini. Penghargaan juga menjadi spesial karena acara tersebut menjadi ajang pertemuan para pemimpin industri dari berbagai sektor, termasuk media dan keuangan.

Acara dibuka secara resmi James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia. Hadir juga Duta Besar RI untuk RRC Djauhari Oratmangun. Tokoh lain yang hadir adalah senior ekonomi Bapak Faisal Basri, South East Asia Director Deloitte Consulting, Mr. Yun HanLee, serta Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Budi Prawara.

Dalam presentasinya, Rio Anugrah, CTO RCTI+ menjelaskan bagaimana perjalanan transformasi RCTI+ dari arsitektur monolitik ke arsitektur microservices. Dengan bantuan teknologi cloud, transformasi ini telah membawa RCTI+ ke tingkat baru di mana platformnya kini mampu berskala dan andal dalam menangani lalu lintas pengguna hingga jutaan secara bersamaan.

RCTI+, yang merupakan bagian dari MNC Group, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-4 pada 24 Agustus lalu. Meskipun berusia relatif muda, RCTI+ telah menunjukkan pertumbuhan pesat dan berhasil menjadi salah satu aplikasi digital entertainment paling banyak digunakan di Indonesia.

Dengan visi ke depan, RCTI+ berkomitmen untuk terus berinovasi, khususnya dalam integrasi Kecerdasan Buatan dan pengembangan konten yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

(Maruf El Rumi)