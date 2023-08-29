Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

RCTI+ Raih Excellent Award 2023 for Tech Application Innovation di Huawei Cloud CXO Joint Innovation Camp

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:11 WIB
RCTI+ Raih Excellent Award 2023 for Tech Application Innovation di Huawei Cloud CXO Joint Innovation Camp
Keberhasilan RCTI+ mendapatkan penghargaan Excelleng Award 2023 for Tech Application Innovation. (Foto: RCTI+)
A
A
A

SEMINYAK - Penghargaan bergengsi diraih RCTI+ di panggung teknologi global. Tepatnya di Huawei Cloud CXO Joint Innovation Camp, Seminyak, Bali, mulai 24 hingga 26 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, RCTI+ menyabet penghargaan Excellent Award 2023 For Tech Application Innovation.

Penghargaan Excellent Award 2023 ini bukan hanya sebuah pengakuan atas pencapaian RCTI+, tetapi juga bukti bahwa RCTI+ adalah pemain utama yang paling inovatif di sektor media saat ini. Penghargaan juga menjadi spesial karena acara tersebut menjadi ajang pertemuan para pemimpin industri dari berbagai sektor, termasuk media dan keuangan.

Acara dibuka secara resmi James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia. Hadir juga Duta Besar RI untuk RRC Djauhari Oratmangun. Tokoh lain yang hadir adalah senior ekonomi Bapak Faisal Basri, South East Asia Director Deloitte Consulting, Mr. Yun HanLee, serta Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Budi Prawara.

Dalam presentasinya, Rio Anugrah, CTO RCTI+ menjelaskan bagaimana perjalanan transformasi RCTI+ dari arsitektur monolitik ke arsitektur microservices. Dengan bantuan teknologi cloud, transformasi ini telah membawa RCTI+ ke tingkat baru di mana platformnya kini mampu berskala dan andal dalam menangani lalu lintas pengguna hingga jutaan secara bersamaan.

RCTI+, yang merupakan bagian dari MNC Group, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-4 pada 24 Agustus lalu. Meskipun berusia relatif muda, RCTI+ telah menunjukkan pertumbuhan pesat dan berhasil menjadi salah satu aplikasi digital entertainment paling banyak digunakan di Indonesia.

Dengan visi ke depan, RCTI+ berkomitmen untuk terus berinovasi, khususnya dalam integrasi Kecerdasan Buatan dan pengembangan konten yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189506//motiontrade-l50X_large.jpg
Tips MotionTrade: Istilah Umum dalam Margin Trading yang Wajib Investor Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189429//titus_the_detective-Ld9c_large.jpg
Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221//motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189218//mnc_life_dan_bank_jatim-2Ooi_large.jpg
Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189214//mnc_sekuritas_live_ig-0E3u_large.jpg
Bingung Pilih Instrumen Syariah? Saksikan IG Live MNC Sekuritas Saham Syariah atau Reksa Dana Saham Syariah, Sore Ini!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement