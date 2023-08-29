Honda Belum Perlu Lakukan Recall Rangka eSAF, Ini Alasannya

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) belum perlu melakukan recall atau penarikan kembali, terhadap rangka eSAF yang dituding mudah berkarat dan keropos.

Menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), karena belum ada bukti kesalahan produksi pada rangka eSAF.

Sekadar informasi, KNKT dan AHM bersama Kementerian Perhubungan telah mengadakan pertemuan untuk membahas rangka eSAF. Bahkan ketiganya sepakat untuk membuat tim untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang saat ini sedang ramai di media sosial.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Senior Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan.

“Jadi antara Kemenhub, KNKT, dan AHM akan membentuk tim untuk melakukan penelitian bersama. Kita ingin mencari lebih komperhensif terkait hal ini, secara teknis dan apa yang harus dilakukan ke depan,” kata Wildan, kepada wartawan di Jakarta Pusat, belum lama ini.

Mengenai desakan dari beberapa konsumen yang meminta Honda melakukan recall, Wildan menegaskan itu belum perlu dilakukan. Pasalnya, belum ada pembuktian ada kegagalan produksi pada rangka eSAF.

“Itu (recall) namanya keputusan membabi buta, tidak ada dasarnya. Saya kalau menyampaikan sesuatu harus ada dasarnya, faktanya. Itulah kenapa klakson telolet dilarang, karena ada faktanya, datanya,” ujar Wildan.

Seperti diketahui, untuk melakukan recall ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, misal kesalahan produksi atau berdasarkan keluhan konsumen.