HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Fokus ke Mobil Listrik, Ada Rencana Garap Hybrid Vehicle?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:01 WIB
Hyundai Fokus ke Mobil Listrik, Ada Rencana Garap Hybrid Vehicle?
Hyundai Stargazer X. (Doc. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) berkomitmen untuk menghadirkan kendaraan elektrifikasi, setidaknya hal itu ditunjukan dengan meluncurkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 6.

Seperti diketahui, pasar otomotif Indonesia saat ini bukan hanya menghadirkan mobil listrik berbasis baterai tapi juga hybrid. Namun, hingga saat ini Hyundai belum juga memiliki mobil jenis tersebut, meski fokus pada elektrifikasi.

Astrid Ariani Wijana, Head of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), mengatakan pihaknya masih fokus pada mobil listrik berbasis listrik sejauh ini.

Pasalnya, produsen asal Korea Selatan itu merasa hal tersebut menjadi solusi tepat untuk mengatasi masalah polusi udara.

"Hyundai dari pertama kali masuk ke Indonesia memang pada saat itu kami masuk untuk melihat elektrifikasi dan makanya kenapa memang untuk menjadi pabrikan otomotif dengan image yang berbeda, game changer, and being innovative," kata Astrid di Solo, Jawa Tengah, Senin (28/8/2023).

