HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Aplikasi Navigasi Alternatif di Apple Carplay, Apa Saja?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:28 WIB
Daftar Aplikasi Navigasi Alternatif di Apple Carplay, Apa Saja?
A
A
A

JAKARTA - Teknologi di dunia otomotif kini semakin berkembang khususnya pada mobil. Kini, beberapa kendaraan roda empat sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay.

Salah satu keunggulan dari teknologi tersebut ada aplikasi navigasi bawaan yakni Apple Maps, yang siap mengantarkan Anda kemana pun.

Namun, aplikasi default itu tidak banyaknya orang yang merasa cocok untuk menggunakannya.

Berikut aplikasi navigasi alternatif yang bisa Anda gunakan, seperti dikutip dari Slashgear, Selasa (29/8/2023).

1. Waze

Waze ini merupakan aplikasi navigasi terbaik, untuk berpindah ke titik A ke titik B. Secara otomatis aplikasi ini akan memperbarui rute yang tersedia dan memastikan sampai ke tujuan dengan cepat.

Kelemahan dari aplikasi Waze tidak bisa menemukan ulasan-ulasan tempat baru yang ingin dituju. Aplikasi masih tetap bisa diandalkan untuk mengantarkan Anda ke tujuan tertentu.

2. Google Maps

Aplikasi ini sangat terkenal di pasaran dan muncul secara default di perangkat android. Dan tidak masalah jika menggunakan Apple CarPlay, tetap mengoperasikan aplikasi Google Maps.

Aplikasi ini dapat digunakan untuk berpindah ke satu tempat ke tempat lain dan dapat digunakan untuk membaca ulasan tempat-tempat baru.

Kelemahan Google Maps tidak selalu memberikan update rute terbaru atau perjalanan pendek seperti Waze.

3. TomTom

Aplikasi ini merupakan nama besar di dunia GPS. Aplikasi ini sangat cocok dengan Apple CarPlay, dan sangat mudah digunakan. Hanya memasukkan alamat tujuan dan mengikuti perintahnya.

Halaman:
1 2
      
