Ini Kecanggihan Kamera OPPO Find N3 Flip yang Dirilis Hari Ini

BEIJING - Oppo bakal kembali merilis ponsel layar lipat mereka pada hari ini, Selasa, 29 Agustus 2023 di China. Perangkat yang dimaksud adalah Oppo Find N3 Flip, yang digadang-gadang akan hadir dengan spesifikasi kamera jempolan.

Oppo Find N3 Flip dilaporkan akan hadir dengan lensa potret profesional. Ini adalah lensa potret pertama yang diperkenalkan dalam seri ini, peningkatan yang signifikan dibanding pendahulunya.

Meski tidak diungkap secara gamblang, namun dari hasil jepretan yang beredar memang kamera tampak memberikan hasil yang menarik. Di mana objek begitu fokus dengan background bokeh.

Dalam berita terkait, OPPO juga telah mengonfirmasi bahwa Find N3 Flip akan diluncurkan bersamaan dengan Oppo Watch 4. Jam tangan tersebut diperkirakan memiliki casing baja tahan karat dan dasar keramik.

Belum banyak bocoran yang diungkap oleh OPPO tentang smartphone layar lipat terbarunya. Namun beberapa rumor mengatakan akan membawa resolusi layar 2K dengan refresh rate 120Hz. Diharapkan memiliki layar utama 8 inci dan layar sampul luar 6,5 inci.

Dalam menopang performanya, OPPO Find N3 akan ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Prosesor tersebut bakal dipadu dengan RAM hingga 16GB dan penyimpanan internal hingga 1TB.

Ini juga memiliki antarmuka USB-C dan USB-A dengan output 100W port tunggal dan output 50W port ganda untuk setiap port. Semua kelebihan di sektor pengisian ini digadang-gadang akan menjadi keunggulan utama yang ditawarkan oleh perusahaan.

(Saliki Dwi Saputra )