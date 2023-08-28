7 Cara Menghilangkan Iklan di HP Android Biar Tidak Ganggu Aktivitas

JAKARTA - Mari simak daftar cara menghilangkan iklan di HP Android yang semakin lama terasa mengganggu saat sedang beraktivitas padat.

Kemunculan iklan pop up di ponsel terlebih bila sering akan membuat penggunanya kurang nyaman. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara efektif menghilangkan iklan yang mengganggu. Karena terdapat sejumlah cara untuk menghilangkan iklan di HP khususnya Android secara mudah sehingga dapat menjadi referensi.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023), berikut Okezone sudah merangkum daftar cara menghilangkan iklan di HP secara efektif.

BACA JUGA: Ini Cara Kembalikan Foto yang Terhapus di HP Android atau iPhone

7. Gunakan Pengaturan Security

Cara menghilangkan iklan di hp yang pertama adalah dengan mengatur menu Security dari handphone. Terdapat beberapa HP yang menyediakan fitur AdBlock dalam Security Setting yang bisa diaktifkan. Berikut ini sejumlah cara menghilangkan iklan di HP menggunakan Security Setting:

Klik menu Pengaturan atau Setting.

Scroll down lalu klik menu Security, lalu klik Privacy.

Aktifkan pilihan Jangan Izinkan Penginstalan Aplikasi dari Sumber yang Tak Jelas atau Do Not Allow Installations from Unknown Sources

BACA JUGA: