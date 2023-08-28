Cara Berkendara Offroad di Trek Berpasir, Pengereman Jadi Faktor Penting

JAKARTA – Kegiatan offroad di trek berpasir bukan suatu hal yang mudah dan membutuhkan teknik khusus dalam melakoninya. Pasalnya, motor bisa tergelincir dengan mudah, bahkan roda bisa terjebak di pasir.

Kegiatan trabas di trek berpasir seperti di Bromo, Malang, Jawa Timur, membutuhkan keterampilan berkendara. Tanpa teknik yang tepat, ban motor menjadi mudah ambles dan tidak jarang membuat pengendara terjatuh.

“Yamaha STSJ ingin membagikan tips cara berkendara motor off road yang tepat saat melintas di jalanan berpasir baik dari segi persiapannya, riding position, hingga cara pengoperasian motor itu sendiri,” kata William Saputra, Manager Promosi PT. Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ) dikutip dari keterangan resmi

Berikut adalah beberapa tips cara berkendara off road di atas jalanan berpasir bagi para pengguna motor sport dual purpose.

1. Persiapkan Kondisi Motor

Sebelum memulai kegiatan trabas, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan keadaan motor dalam kondisi yang prima. Misal seperti komponen ban, pastikan kembangannya masih tebal dan jika perlu kurangi tekanan angin untuk meningkatkan cengkraman ke permukaan jalan yang berpasir.

Selain ban, beberapa piranti penting lain yang harus dicek adalah kampas kopling, kampas rem dan juga suspensi. Pasalnya, piranti-piranti tersebut memiliki peran penting dna bekerja lebih keras saat motor sedang trabasan.

2. Postur Berkendara

Berkendara di medan off road seperti pasir, tentunya berbeda dengan jalan aspal sehingga perlu pemahaman soal postur bekrendara yang benar.

Saat melintasi jalan berpasir yang bergelombang, posisi berkendara yang baik adalah berdiri dari jok dan kedua kaki menjepit motor dengan kuat (knee grip) untuk menjaga stabilitas. Kedua tangan pun harus rileks saat memegang stang kemudi agar mudah mengkontrol motor.

3. Perhatikan Kecepatan

Ketika berada di jalan berpasir, usahakan agar bukaan gas tetap konstan dan stabil guna mencegah ban ambles. Apabila berada dalam kondisi ban yang terjebak di pasir, tambah bukaan gas sehingga ban tidak tertimbun pasir dan dapat berjalan seperti biasa.

4. Perhatikan Pengereman

Hindari melakukan pengereman secara mendadak atau hard braking saat melintas di jalanan pasir karena dapat menyebabkan ban mudah slip dan ambles.

Jika ingin mengurangi kecepatan sebaiknya dilakukan dengan menutup gas terlebih dahulu. Jika dirasa masih kurang, tambah lagi dengan pengereman ban belakang dan depan secara halus atau perlahan.