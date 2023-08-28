Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perbedaan Yamaha Nmax dan Honda PCX, dari Desain hingga Harga

Redaksi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:44 WIB
Perbedaan Yamaha Nmax dan Honda PCX, dari Desain hingga Harga
Perbedaan Yamaha Nmax dan Honda PCX. (Doc. Honda)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan motor Yamaha Nmax dan Honda PCX, belakangan tuai sorotan. Terlebih keduanya merupakan motor yang terbilang laris manis, dan mudah ditemui di jalan.

Persaingan yang cukup ketat, kedua motor ini tentu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, serta perbedaanya, penasaran?

Dikutip dari berbagai sumber Senin (28/8/2023), simak ulasannya berikut ini.

Perbedaan Yamaha Nmax dan Honda PCX

1. Bentuk Desain

Yamaha Nmax meluncur dengan bodi sedikit mengembung. Lampu headlamp dibuat memusat pada satu titik bagian depan motor dan lampu sein yang terletak di sisi bawah bagian depan motor.

Sedangkan, Honda PCX hadir dengan bodi yang meruncing dengan kesan futuristik. Pada bagian headlamp memanjang mengikuti lengkungan bodi dan lampu sein menyatu dengan headlamp.

2. Performa Mesin

Yamaha Nmax memiliki mesin berkapasitas 155 cc, 4 langkah, SOHC dengan teknologi Blue Core dan VVA mampu menghasilkan tenaga maksimal 11,3 KW pada 8.000 rpm dan maksimum 13,9 Nm pada 6.500 rpm.

Sedangkan, Honda PCX berkapasitas 156,9 cc atau 160 cc, 4 langkah, 4 valve, berteknologi eSP dengan tenaga yang dihasilkan maksimal 11,8 KW pada 8.500 rpm dan maksimum 14,7 pada 6.500 rpm.

Perbedaan Yamaha Nmax dan Honda PCX

3. Bahan Bakar

Dengan adanya kelengkapan performa mesin tersebut, Yamaha Nmax dapat mengefisiensi konsumsi bahan bakar. Bahan bakar yang dikonsumsi pada Yamaha Nmax ini mencapai 45,5 km/ liter.

Sedangkan untuk Honda PCX, konsumsi bahan bakar mencapai 55,4 km/ liter.

Halaman:
1 2
      
