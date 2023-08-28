Aksi Bocah Pengamen Ini Viral, Minta Geber Motor Kawasaki Ninja ZX-25

JAKARTA - Bahagia itu sederhana, setidaknya hal ini terlihat dari aksi seorang bocah pengamen yang tampak begitu kegirangan bisa memutar tuas gas motor sport Kawasaki Ninja ZX-25.

Dalam sebuah video viral yang diunggah di media sosial X oleh akun @kegblgnunfaedah, Senin (28/8/2023) ini, memperlihatkan seorang bocah pengamen di sebuah perhentian lampu lalu lintas yang tiba-tiba mendatangi pengendara motor sport Kawasaki Ninja ZX-25.

Bocah pengamen itu kemudian dengan sopan meminta izin kepada pemilik motor sport untuk memutar tuas gas motor sport berwarna hijau itu.

"Bang, geber boleh bang," tanya bocah pengamen.

Pengendara Kawasaki Ninja ZX-25 awalnya kaget dengan permintaan tersebut. Hal itu membuat bocah pengamen kembali mengulangi permintaan yang sama.

"Boleh geber bang," harapnya lagi.

Sadar permintaannya sederhana, pemilik Kawasaki Ninja ZX-25 itu akhirnya mengizinkan. Tanpa basa-basi bocah pengamen itu kemudian berkali-kali geber motor sport dari Jepang itu.

"Yang di depan ngelihatin dan awalnya sedikit kesal," tulis pembuat video.

Hanya saja karena tahu bocah pengamen yang minta, akhirnya kendaraan yang ada di sekeliling Kawasaki Ninja ZX-25 itu akhirnya maklum.

Yang bikin terharu lagi ternyata bocah pengamen tersebut sudah lama mengamati motor sport tersebut sejak pertama kali berhenti di lampu merah. Saking penasarannya dia tidak kuasa untuk mendatangi motor sport tersebut.