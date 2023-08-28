5 Cara Melepaskan Stiker Pada Kaca Mobil Bila Dijual

JAKARTA - Setidaknya terdapat 5 cara melepaskan stiker pada kaca mobil yang kerap merusak lapisan pada mobil hingga meninggalkan bekas permanen.

Cara melepaskan stiker di kaca mobil yang bisa dilakukan dengan mudah. Para pemilik mobil setidaknya pernah menempelkan stiker pada kaca mobilnya. Ada berbagai macam stiker lucu berupa tulisan, logo klub bola, ataupun logo kegiatan.

Hal ini sebenarnya sudah umum untuk dilakukan. Namun, ada kalanya saat mobil akan dijual atau perlu ada pergantian kendaraan maka harus melepas stiker yang sudah melekat sempurna di kaca mobil sehingga sulit untuk dibersihkan.

Oleh karena itu dilansir dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023), Okezone merangkum 5 cara melepaskan stiker pada kaca mobil dengan mudah.

1. Gunakan lap dan air panas

Cara simpel melepaskan stiker di kaca kendaraan dengan menggunakan kain lap kering dan air panas.

Celupkan handuk dengan air panas atau hangat, tunggu beberapa menit. Kemudian lap kaca mobil terutama pada area stiker sebelum melepasnya.