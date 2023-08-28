Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Mesin Mobil Mati Saat Melintasi Rel Kereta Api? Jangan Sampai Jadi Korban

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:10 WIB
Kenapa Mesin Mobil Mati Saat Melintasi Rel Kereta Api? Jangan Sampai Jadi Korban
Ilustrasi rel kereta api yang mengandung medan magnet (Foto: MPI)
JAKARTA- Masyarakat nampaknya masih belum paham dengan pertanyaan kenapa mesin mobil mati saat melintasi rel kereta api? Terbukti masih banyak kelalaian para pengemudi yang menyebabkan kecelakaan fatal.

Salah satu kecelakaan terjadi belum lama ini (18/7/2023) saat tiba-tiba mesin truk trailer mati saat melintasi rel kereta api di Jalan Madukoro, Semarang Barat. Akibatnya truk langsung disambar oleh KA Brantas relasi Pasar Senen-Blitar dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu.

Meski demikian, tabrakan itu tetap dahsyat karena menimbulkan ledakan akibat benturan lokomotif kereta dengan kepala truk.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023), Okezone merangkum alasan kenapa mesin mobil mati saat saat melintasi rel kereta api?

Sudah jadi rahasia umum bila kendaraan khususnya mobil bisa macet atau seperti terjebak di tengah rel kereta api. Risikonya sangat besar karena dapat mengakibatkan kecelakaan yang dapat terjadi bahkan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Namun tidak sedikit yang belum mengindahkan dan tetap cuek saja melintas saat kereta sudah mendekat.

Halaman:
1 2
      
