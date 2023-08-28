BMW Bangun Pabrik Baterai, Targetkan Sepertiga Kendaraan Listrik di 2026

JAKARTA - BMW kian serius untuk menggarap pasar electric vehicle (EV), dengan fokus baru pada pengembangan manufaktur berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

Produsen mobil mewah tersebut diketahui belum lama ini membangun fasilitas logistik baterai di kampus Leipzig Jerman, memperkuat komitmennya terhadap EV industri dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Targetnya tidak tanggung-tanggung, BMW memiliki rencana sepertiga dari seluruh kendaraannya telah bertenaga listrik pada 2026.

Lalu keberadaan pabrik ini juga sangat penting untuk menggarap produksi Mini Countryman BMW mendatang.

Dimana pabrik ini dilengkapi dengan panel tenaga surya di atap yang dapat menghasilkan lebih dari 3.000 kilowatt, fasilitas ini juga berencana untuk menanam lebih dari 5.700 pohon baru.