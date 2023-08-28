Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Porsche Taycan Turbo S Tampil Menawan dengan Balutan Seni Abstrak

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |21:04 WIB
Porsche Taycan Turbo S Tampil Menawan dengan Balutan Seni Abstrak
Porsche Taycan Turbo S dengan sentuhan seni lukis abstrak. (Doc. Porsche)
JAKARTA - Porsche selalu berkolaborasi dengan seniman ternama untuk menciptakan skema desain yang unik.

Terbaru Porsche Taycan Turbo S dipoles dengan gambar abstrak karya Ding Yi, seorang seniman Tiongkok yang terkenal dengan motif tunggal gambar salibnya.

Mobil sports ini menjadi kian menarik, dimana warna olympblue-nya terdapat torehan yang begitu indah pada bagian kap mesinya, yang begitu mencolok.

Tidak hanya pada bagian itu saja, spoiler belakang, kaca sepion juga tertoreh lukisan abstrak yang memukau.

“Apa yang diminta Ding Yi dari kami adalah pengecatan paling rumit yang pernah dilakukan Porsche,” kata Alexander Fabig, vice president of Individualization and Classic Porsche, dikutip dari Carbuzz, Senin (28/8/2023).

Halaman:
1 2
      
