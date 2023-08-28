Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

8 Cara Merawat Mobil Agar Lolos Uji Emisi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |07:34 WIB
8 Cara Merawat Mobil Agar Lolos Uji Emisi
Cara merawat mobil agar lolos uji emisi. (Doc. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kendaraan bermotor disebut menjadi penyumbang terbesar polusi di kawasan Jabodetabek.

Penggunaan bahan bakar yang tak sesuai rekomendasi dan kurangnya perawatan, jadi penyebab emisi buang yang dihasilkan sangat besar.

Seperti diketahui, setiap produsen telah merekomendasikan bahan bakar yang sesuai agar pembakaran di dalam mesin maksimal. Ini membuat emisi menjadi sangat rendah sehingga tak menyebabkan polusi udara.

“Pembakaran yang sempurna bisa menekan angka uji emisi karena minimnya endapan karbon di ruang bakar dari sisa pembakaran yang bermasalah. Yang tidak kalah penting, terjaganya efisiensi akan membuat mesin irit bensin dan performanya selalu optimal,” kata Nur Imansyah Tara, Aftersales Business Division Head Auto2000, dalam keterangan resmi.

Untuk itu, penting dalam merawat kendaraan bermotor agar pembakaran di dalam mesin sempurna dan lolos uji emisi. Berikut 8 cara merawat mobil menurut Auto2000.

1. Bersihkan filter udara mesin

Pastikan filter udara dalam keadaan bersih karena akan berpengaruh pada angka Hidrokarbon (Hydrocarbon/HC). Pasokan udara yang kurang akibat filter udara kotor, dapat menghambat udara masuk ke ruang bakar mesin sehingga membuat angka HC semakin tinggi.

2. Pastikan busi dan koil dalam kondisi prima

Sebagai bagian dari sistem pengapian mesin, busi dan koil yang dalam kondisi prima akan memastikan proses pembakaran di dalam ruang bakar berjalan dengan baik.

Campuran udara dan bensin akan terbakar sempurna serta tidak meninggalkan jejak residu yang dapat membuat mobil tidak lulus uji emisi.

3. Jaga suhu kerja mesin

Setiap mesin memiliki suhu kerja agar dapat melakukan proses pembakaran dengan optimal. Suhu kerja mesin tidak boleh terlalu rendah atau tinggi dari normalnya supaya campuran bahan bakar sesuai kebutuhan mesin.

 Untuk itu, sistem pendingin mesin alias radiator harus dapat bekerja dengan baik.

4. Ganti oli mesin secara berkala

Oli yang rusak dapat merembes masuk ke ruang bakar sehingga ikut terbakar dan meningkatkan residu sisa pembakaran. Ini juga dapat membebani kerja mesin sehingga emisi gas buang sulit dikendalikan.

Pelumas yang baik juga dapat membantu proses mendinginkan mesin supaya suhu kerjanya terjaga.

