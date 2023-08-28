Awas Bug di Genshin Impact, Item di Game Bisa Raib!

JAKARTA - Sebuah bug dikabarkan muncul di game Genshin Impact. Bahayanya lagi bug tersebut dapat menghapus item berharga di game secara permanen.

Walaupun belum diakui secara resmi oleh miYoHo selaku pengembang, namun sudah banyak pemain yang melaporkan bug tersebut. Bahkan ada yang mengimbau agar jangan login ke game sampai bug berhasil diperbaiki.

Para pelapor menyebut bahwa belakangan ini ada pemain Genshin Impact yang curang menggunakan software pihak ketiga untuk menghapus item penting seperti elemen totem yang mencegah pemain lain untuk menikmati gamenya.

Mereka bahkan bisa menghapus item yang dimiliki pemain Genshin Impact lain hingga mengharuskan korban untuk mengunduh dan menginstal ulang game ke versi terbaru agar bisa terhindar dari efek bug yang ada.

Meskipun saat ini masalah tersebut tampaknya hanya terjadi pada pemain Genshin Impact Tiongkok, semua pemain di seluruh dunia diperingatkan untuk tidak login ke game sampai bug tersebut benar-benar berhasil diperbaiki.

“Eksploitasi baru ini ada hubungannya dengan penghapusan titik eksplorasi dunia seseorang (jadi hal-hal seperti seele, chests, culi seperti hydroculus dan sejenisnya),” jelas salah satu akun Reddit AntonioS3, dikutip dari Techradar, Senin (28/8/2023).

"Seharusnya ada totem elemen di sana pada detik-detik pertama video, tapi itu tidak ada karena orang itu benar-benar menghapusnya. Ini sebenarnya adalah bug di seluruh akun dan bukan hanya di klien, karena nanti di video, dia masuk dengan akun cloud-nya untuk memeriksa, dan akun tersebut masih tidak ada, artinya dunia/akunnya telah di-brick dan tidak bisa mendapatkan 100%," lanjutnya.

