HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung SmartTag 2 Siap Meluncur, Dukung Konektivitas UWB

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |16:33 WIB
Samsung SmartTag 2 siap meluncur Oktober 2023. (Doc. GSMArena)
A
A
A

JAKARTA - SmartTag 2 Pelacak pintar pesaing AirTag Apple, dikabarkan bakal meluncur pada Oktober 2023 mendatang.

Alat pelacak garapan Samsung ini terpantau telah melewati platform sertifikasi NBTC dan FCC, yang bisa disimpulkan perangkat ini telah siap, tinggal menunggu waktu peluncuran saja.

Menurut peritel Inggris MobileFun, seperti dikutip dari GSMArena (27/8/2023), perusahaan akan mengumumkan SmartTag 2 pada Oktober 2023, bahkan dengan menunjukan gambar perangkat yang terlihat resmi, dengan mengusung warna hitam dan putih.

Kabarnya, SmartTag terbaru pabrikan Korea Selatan ini akan mendukung konektivitas UWB secara default.

