Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Buat Presentasi Menarik dengan Canva, Cocok Buat Siapa Saja!

Redaksi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |06:20 WIB
Cara Buat Presentasi Menarik dengan Canva, Cocok Buat Siapa Saja!
Cara bikin presentasi dengan Canva (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA - Canva menjadi salah satu jalan ninja andalan bagi banyak orang untuk membuat materi presentasi. Dengan menawarkan berbagai fitur cerdas, banyaknya template, animasi, serta elemen gratis hingga berbayar di Canva dapat dengan mudah membuat presentasimu jauh lebih menarik.

Lantas, apa saja yang dapat dilakukan dalam Canva untuk membuat presentasi? Berikut informasi yang bisa Anda coba.

1. Pilih template yang sesuai dengan tema presentasi

Sebelum membuat presentasi, pastikan Anda sudah mendapatkan topik apa yang ingin dipresentasikan agar kamu dapat memilih template yang sesuai dengan materi yang Anda miliki. Anda bisa mendapatkan template presentasi di beranda dengan mengklik menu presentasi.

Canva memiliki berbagai macam jenis template mulai dari untuk presentasi kreatif, edukasi, bisnis atau kebutuhan lainnya, maka dari itu Anda harus tahu topik yang ingin dipresentasikan agar template yang digunakan bisa sesuai.

2. Gunakan elemen-elemen yang sesuai

Anda bisa menambahkan elemen-elemen pada presentasi agar menarik untuk dilihat. Canva memberikan banyak elemen dari banyak kreator yang bisa kamu gunakan secara gratis, meski ada beberapa elemen yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan Canva pro.

Penggunaan elemen harus disesuaikan dengan template yang telah Anda pilih agar tidak merusak keindahan dari presentasi yang diinginkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/54/3076116/cara_download_canva-rjny_large.jpg
Cara Download Canva di Laptop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/54/2969055/mengenal-melanie-perkins-pemilik-canva-yang-sempat-ditolak-ratusan-kali-f5eXjRoVhF.jpg
Mengenal Melanie Perkins, Pemilik Canva yang Sempat Ditolak Ratusan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188063//cloudflare-MI7z_large.jpg
Cloudflare Down Kedua Kali dalam Tiga Pekan, Canva hingga Roblox Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/16/3178049//ilustrasi-xtBZ_large.jpg
AWS Down, Layanan Sejumlah Bank, Canva hingga Roblox Tidak Dapat Diakses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275//ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/612/3167400//brave_pink-g8vt_large.jpg
Arti Brave Pink Hero Green yang Ramai Digunakan di Media Sosial dan Cara Membuatnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement