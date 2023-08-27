Cara Buat Presentasi Menarik dengan Canva, Cocok Buat Siapa Saja!

JAKARTA - Canva menjadi salah satu jalan ninja andalan bagi banyak orang untuk membuat materi presentasi. Dengan menawarkan berbagai fitur cerdas, banyaknya template, animasi, serta elemen gratis hingga berbayar di Canva dapat dengan mudah membuat presentasimu jauh lebih menarik.

Lantas, apa saja yang dapat dilakukan dalam Canva untuk membuat presentasi? Berikut informasi yang bisa Anda coba.

1. Pilih template yang sesuai dengan tema presentasi

Sebelum membuat presentasi, pastikan Anda sudah mendapatkan topik apa yang ingin dipresentasikan agar kamu dapat memilih template yang sesuai dengan materi yang Anda miliki. Anda bisa mendapatkan template presentasi di beranda dengan mengklik menu presentasi.

Canva memiliki berbagai macam jenis template mulai dari untuk presentasi kreatif, edukasi, bisnis atau kebutuhan lainnya, maka dari itu Anda harus tahu topik yang ingin dipresentasikan agar template yang digunakan bisa sesuai.

2. Gunakan elemen-elemen yang sesuai

Anda bisa menambahkan elemen-elemen pada presentasi agar menarik untuk dilihat. Canva memberikan banyak elemen dari banyak kreator yang bisa kamu gunakan secara gratis, meski ada beberapa elemen yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan Canva pro.

Penggunaan elemen harus disesuaikan dengan template yang telah Anda pilih agar tidak merusak keindahan dari presentasi yang diinginkan.