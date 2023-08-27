Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Momen Lucu saat Ayah Ajari Mengemudi Anaknya, Netizen: Udah Kaya Wajib Militer!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:47 WIB
Momen Lucu saat Ayah Ajari Mengemudi Anaknya, Netizen: Udah Kaya Wajib Militer!
Seorang ayah sedang memberikan latihan mengemudi ke anak perempuannya. (Doc. Youtube)
A
A
A

JAKARTA – Latihan mengemudi mobil tidak dipungkiri butuh kesabaran agar bisa menguasai tekniknya secara utuh.

Namun, apabila melakukannya di tempat kursus menyetir harus membayarkan sejumlah uang yang cukup besar, dan waktu belajarnya juga sedikit.

Oleh sebab itu, ada yang memilih diajari teman, saudara, sampai orangtua sendiri dalam mengemudikan mobil. Tapi, kehadiran ayah di kursi penumpang depan kerap membuat mereka yang belajar mengemudi sulit untuk berkonsentrasi dan dihantui kecemasan.

Hal tersebut seperti diperlihatkan pada sebuah video yang diunggah oleh akun @kegblgnunfaedh di Twitter. Diketahui, video tersebut milik akun @dviinaaaa yang diunggahnya di Tiktok.

Di bangku penumpang depan, duduk sang ayahnya yang siap memberikan arahan dan instruksi dalam belajar menyetir. Bukan dengan lemah lembut, ayahnya mengajari wanita itu dengan cukup keras, bahkan menegur dengan nada tinggi.

Teguran tersebut membuat seorang anak perempuan yang diajari mengemudi oleh ayahnya sendiri tidak bisa berkonsentrasi. Bahkan, anak perempuan yang sedang belajar mengemudi mobil tersebut sampai tak memahami apa yang diarahkan oleh sang ayah.

Jelas itu membuat sang ayah geram karena anaknya selalu salah dalam mengartikan apa yang dimaksudkannya.

Halaman:
1 2
      
