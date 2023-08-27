Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tanggapan Piaggio Indonesia Ketika Banyak Motor Listrik Mirip Vespa: Artinya Kita Begitu Menginspirasi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:10 WIB
Tanggapan Piaggio Indonesia Ketika Banyak Motor Listrik Mirip Vespa: Artinya Kita Begitu Menginspirasi
Vespa Elettrica. (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Peredaran motor listrik di Indonesia semakin bertumbuh dengan aneka model yang super kece dari tiap pabrikan, tapi uniknya ada juga yang menyerupai Vespa.

Melihat fenomena itu, PR and Communications Manager PT Piaggio Indonesia (PID), Ayu Hapsari, mengaku pihaknya tak ambil pusing. Pasalnya, mereka yang meniru tak memengaruhi merek Vespa yang memiliki ciri khas tersendiri.

“Kalau bicara kendaraan yang mirip dengan Vespa, tidak hanya kendaraan listrik, ada juga yang versi bensin. Ada yang mirip-mirip lah, artinya kita begitu menginspirasi,” kata Ayu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menurut Ayu, motor listrik yang meniru desain Vespa juga memiliki material yang berbeda jika dibandingkan dengan produk yang dipasarkannya. Oleh sebab itu, PID tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut dan menyerahkannya kembali ke konsumen.

“Aku nggak bisa komen. Tapi, kita yakin teman-teman bisa bedain mana yang asli dan enggak. Kalian bisa bedakan Elettrica ini dengan buatan yang lain. Saya juga sudah melihat sendiri, dan memang beda,” ujarnya.

Sekadar informasi, PID resmi menjual motor listrik Vespa Elettrica yang berstatus CBU alias diimpor langsung dari Italia. Skuter listrik ini dibanderol dengan harga Rp198 juta on the road (OTR) Jakarta.

Ayu menegaskan bahwa Vespa Elettrica punya teknologi terkini yang tidak ditemukan pada merek lain. Teknologi tersebut yang membuat harga skuter listrik ini pun memiliki harga yang cukup tinggi.

“Vespa Elettrica itu punya teknologi yang namanya VMS (Vehicle Management System), ini adalah teknologi yang mengatur semuanya di dalam motor. Ini juga yang buat Vespa Elettrica punya harga yang mahal,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175645/vespa_lx_150-1qFd_large.jpg
Segmen Premium Terdampak Pasar Lesu, Penjualan Vespa Ikut Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175267/vespa_lx_150-kgFb_large.jpg
Vespa LX 150 Meluncur Dibanderol Rp46,5 Juta, Versi 125 Masih Dipasarkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175117/vespa_gtv_officina_8-jmzY_large.jpg
Dibanderol Rp179,5 Juta, Vespa GTV Officina 8 Debut Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168971/vespa_lx_i_get-qVdK_large.jpg
Vespa LX 150 I-Get Punya Warna Baru, Harganya Kini Rp46,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/53/3145327/vespa_sprint_tech-YbPL_large.jpg
3 Model Vespa Baru Meluncur Rayakan Ulang Tahun Ke-79
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/53/3108381/vespa_lx-fVXh_large.jpg
Intip Perbedaan Motor Vespa dengan Lambretta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement