Tanggapan Piaggio Indonesia Ketika Banyak Motor Listrik Mirip Vespa: Artinya Kita Begitu Menginspirasi

JAKARTA – Peredaran motor listrik di Indonesia semakin bertumbuh dengan aneka model yang super kece dari tiap pabrikan, tapi uniknya ada juga yang menyerupai Vespa.

Melihat fenomena itu, PR and Communications Manager PT Piaggio Indonesia (PID), Ayu Hapsari, mengaku pihaknya tak ambil pusing. Pasalnya, mereka yang meniru tak memengaruhi merek Vespa yang memiliki ciri khas tersendiri.

“Kalau bicara kendaraan yang mirip dengan Vespa, tidak hanya kendaraan listrik, ada juga yang versi bensin. Ada yang mirip-mirip lah, artinya kita begitu menginspirasi,” kata Ayu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menurut Ayu, motor listrik yang meniru desain Vespa juga memiliki material yang berbeda jika dibandingkan dengan produk yang dipasarkannya. Oleh sebab itu, PID tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut dan menyerahkannya kembali ke konsumen.

“Aku nggak bisa komen. Tapi, kita yakin teman-teman bisa bedain mana yang asli dan enggak. Kalian bisa bedakan Elettrica ini dengan buatan yang lain. Saya juga sudah melihat sendiri, dan memang beda,” ujarnya.

Sekadar informasi, PID resmi menjual motor listrik Vespa Elettrica yang berstatus CBU alias diimpor langsung dari Italia. Skuter listrik ini dibanderol dengan harga Rp198 juta on the road (OTR) Jakarta.

Ayu menegaskan bahwa Vespa Elettrica punya teknologi terkini yang tidak ditemukan pada merek lain. Teknologi tersebut yang membuat harga skuter listrik ini pun memiliki harga yang cukup tinggi.

“Vespa Elettrica itu punya teknologi yang namanya VMS (Vehicle Management System), ini adalah teknologi yang mengatur semuanya di dalam motor. Ini juga yang buat Vespa Elettrica punya harga yang mahal,” ucapnya.