Begini Cara Mudah Tes Vespa Listrik, Berminat?

JAKARTA - Vespa Elettrica kini secara resmi telah meluncur di Indonesia, dijual oleh PT Piaggio Indonesia (PID).

Motor listrik ini dianggap beda, jika dibandingkan dengan Vespa yang sudah beredar di Tanah Air, tapi itu perlu pembuktian dengan mencobanya sendiri.

Ayu Hapsari, PR & Communications Manager PT PID mengatakan pihaknya memberikan kesempatan untuk mencoba langsung Vespa Elettrica. Ini untuk membuktikan bahwa motor listrik asal Italia itu dirancang dengan sungguh-sungguh.

“Kami memberikan kesempatan buat konsumen di Indonesia untuk merasakan pengalaman berkendara dengan Vespa Elettrica. Datang saja ke diler Motoplex 4 brand kami,” kata Ayu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Diler Motoplex 4 brand merupakan sebuah showroom yang menaungi empat merek, yaitu Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Saat ini sudah ada 12 diler Motoplex 4 brand yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, hingga Medan.

Mengingat status Vespa Elettrica CBU alias diimpor langsung secara utuh dari Italia, maka kuota untuk tahun ini terbatas. Oleh sebab itu, mereka yang menginginkan motor ini harus beradu cepat agar mendapatkan kuota awal.

“Unit Vespa Elettrica sedikit, tapi saya tidak bisa menyebutkan berapa jumlah kuota pastinya. Ada lah 100 unit, tapi yang pasti kita kirimnya itu per batch ya. Kuotanya tetap segitu, cuma kita kirimnya gak langsung semua, untuk menjaga pasar aja sih,” ujar Ayu.