Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Begini Cara Mudah Tes Vespa Listrik, Berminat?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |21:52 WIB
Begini Cara Mudah Tes Vespa Listrik, Berminat?
Vespa Elettrica. (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vespa Elettrica kini secara resmi telah meluncur di Indonesia, dijual oleh  PT Piaggio Indonesia (PID).

Motor listrik ini dianggap beda, jika dibandingkan dengan Vespa yang sudah beredar di Tanah Air, tapi itu perlu pembuktian dengan mencobanya sendiri.

Ayu Hapsari, PR & Communications Manager PT PID mengatakan pihaknya memberikan kesempatan untuk mencoba langsung Vespa Elettrica. Ini untuk membuktikan bahwa motor listrik asal Italia itu dirancang dengan sungguh-sungguh.

“Kami memberikan kesempatan buat konsumen di Indonesia untuk merasakan pengalaman berkendara dengan Vespa Elettrica. Datang saja ke diler Motoplex 4 brand kami,” kata Ayu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Diler Motoplex 4 brand merupakan sebuah showroom yang menaungi empat merek, yaitu Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Saat ini sudah ada 12 diler Motoplex 4 brand yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, hingga Medan.

Mengingat status Vespa Elettrica CBU alias diimpor langsung secara utuh dari Italia, maka kuota untuk tahun ini terbatas. Oleh sebab itu, mereka yang menginginkan motor ini harus beradu cepat agar mendapatkan kuota awal.

“Unit Vespa Elettrica sedikit, tapi saya tidak bisa menyebutkan berapa jumlah kuota pastinya. Ada lah 100 unit, tapi yang pasti kita kirimnya itu per batch ya. Kuotanya tetap segitu, cuma kita kirimnya gak langsung semua, untuk menjaga pasar aja sih,” ujar Ayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187842/motor_listrik_honda-7GWn_large.jpg
Honda Masih Nantikan Insentif Motor Listrik dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement