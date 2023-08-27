Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Burgman 125 EX Resmi Mengaspal di Malaysia, Dijual Rp32 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:39 WIB
Suzuki Burgman 125 EX Resmi Mengaspal di Malaysia, Dijual Rp32 Juta
Suzuki Burgman 125 EX. (Doc. Topgear)
A
A
A

JAKARTA – Suzuki Burgman 125 EX semakin dekat ke Indonesia, setelah tampil di Kuala Lumpur Bike Show, Malaysia. Bahkan, skuter matik bongsor itu sudah bisa dipesan oleh konsumen di Negeri Jiran.

Suzuki Burgman rencananya bakal masuk pasar Malaysia pada awal 2024. Diperkirakan harga motor tersebut kurang dari 10 ribu ringgit Malaysia atau di bawah Rp32 jutaan.

Burgman Street 125 EX memiliki gaya yang lebih halus dan menawarkan fitur yang lebih canggih untuk menjawab keinginan pasar.

Ini merupakan skutik kompak premium untuk pengendara yang mencari skuter dengan kapasitas bagasi besar.

Pasalnya, untuk menunjang kebutuhan pengendara, motor ini dibekali bagasi yang cukup besar, yakni 21 liter. Bukan hanya itu, motor besutan produsen asal Jepang ini juga dilengkapi glovebox yang sudah terdapat port charging USB.

Secara tampilan, motor ini memiliki desain bodi yang mewah. Suzuki Brugman Street 125 EX juga sudah dilengkapi dengan lampu depan multireflektor dan belakang full LED untuk visibilitas yang lebih baik.

Dari sisi depan, terdapat windshield kecil statis, lampu depan yang cukup besar, dan lampu sein pada bagian samping dengan desain mengerucut. Sayangnya, lampu sein masih menggunakan bohlam, bukan LED seperti lampu depan dan belakang.

Bergeser pada bagian samping, motor ini terlihat memiliki dek yang cukup luas, dan terdapat dua pilihan pijakan kaki. Pengendara bisa memilih untuk menempatkan kakinya pada dek bawah atau dek depan seperti pada Nmax dan PCX. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/52/3067434/suzuki_xl-Flop_large.jpg
Segini Harga Suzuki XL7 Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/52/3064891/mobil_listrik_suzuki_ewx_siap_meluncur-YNRQ_large.jpg
Suzuki Siapkan 3 Mobil Listrik Sekaligus, Meluncur Mulai 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/53/3050426/suzuki_us125-w6J8_large.jpeg
Suzuki Bakal Luncurkan Skutik Retro Baru, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/52/3049984/new_xl_hybrid-dOxW_large.jpg
Penjualan Suzuki Naik 9 Persen pada Juli 2024, Hampir Setengahnya Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/53/3048505/suzuki_avenis_125-MvjJ_large.jpeg
Suzuki Indonesia Recall 108 Skutik Avenis 125 Gara-Gara Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/15/3037934/suzuki-F7ti_large.jpg
Di GIIAS 2024, Suzuki Beri Kejutan Hadirkan Konsep Mobil Listrik SUV eVX
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement