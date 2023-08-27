Suzuki Burgman 125 EX Resmi Mengaspal di Malaysia, Dijual Rp32 Juta

JAKARTA – Suzuki Burgman 125 EX semakin dekat ke Indonesia, setelah tampil di Kuala Lumpur Bike Show, Malaysia. Bahkan, skuter matik bongsor itu sudah bisa dipesan oleh konsumen di Negeri Jiran.

Suzuki Burgman rencananya bakal masuk pasar Malaysia pada awal 2024. Diperkirakan harga motor tersebut kurang dari 10 ribu ringgit Malaysia atau di bawah Rp32 jutaan.

Burgman Street 125 EX memiliki gaya yang lebih halus dan menawarkan fitur yang lebih canggih untuk menjawab keinginan pasar.

Ini merupakan skutik kompak premium untuk pengendara yang mencari skuter dengan kapasitas bagasi besar.

Pasalnya, untuk menunjang kebutuhan pengendara, motor ini dibekali bagasi yang cukup besar, yakni 21 liter. Bukan hanya itu, motor besutan produsen asal Jepang ini juga dilengkapi glovebox yang sudah terdapat port charging USB.

Secara tampilan, motor ini memiliki desain bodi yang mewah. Suzuki Brugman Street 125 EX juga sudah dilengkapi dengan lampu depan multireflektor dan belakang full LED untuk visibilitas yang lebih baik.

Dari sisi depan, terdapat windshield kecil statis, lampu depan yang cukup besar, dan lampu sein pada bagian samping dengan desain mengerucut. Sayangnya, lampu sein masih menggunakan bohlam, bukan LED seperti lampu depan dan belakang.

Bergeser pada bagian samping, motor ini terlihat memiliki dek yang cukup luas, dan terdapat dua pilihan pijakan kaki. Pengendara bisa memilih untuk menempatkan kakinya pada dek bawah atau dek depan seperti pada Nmax dan PCX.