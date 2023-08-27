Vespa Elettrica Masih Terbatas di 2023, Bakal Ada Kuota Tambahan?

JAKARTA – PT Piaggio Indonesia (PID) resmi menjual skuter listrik Vespa Elettrica di Indonesia, namun untuk ketersediaan tahun ini masih terbatas dengan status CBU alias diimpor langsung dari Italia.

“Kita nggak bisa sebut dapat kuota berapa, tapi yang pasti untuk tahun ini jumlahnya terbatas. Kita juga distribusi ke konsumen itu per batch, bukan berarti ada kuota tambahan. Jumlahnya tetap sama, hanya kita kirimnya per batch, gak langsung semua,” kata Ayu Hapsari, PR & Communications Manager PID, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Meski demikian, Ayu mengungkapkan respons konsumen Indonesia terhadap Vespa Elettrica sangat positif.

“Vespa Elettrica dapat sambutan yang sangat baik, di GIIAS 2023 juga sudah lumayan terjual banyak. Bahkan sudah ada yang dikirim ke konsumen. Orang kaya di Indonesia itu kan banyak ya, mereka kalau sudah melihat sesuatu yang ikonik seperti pasti beli,” ujar Ayu.

Sekadar informasi, diler resmi Piaggio memberikan potongan harga hingga Rp32,5 juta khusus untuk pembelian secara tunai. Namun, ada promo bunga nol persen untuk pembelian secara kredit khusus untuk DKI Jakarta.

Terdapat dua pilihan untuk membeli secara kredit, pertama DP atau uang muka sebesar Rp50 juta, cicilan per bulan Rp6.167.000 dengan tenor 24 bulan. Sedangkan DP Rp79 juta, harus mencicil Rp4.959.000 per bulan selama dua tahun.

Vespa Elettrica memiliki dua pilihan berkendara yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, yakni mode Power dan ECO. Terdapat juga mode Reverse untuk memudahkan pengendalian mundur saat parkir.