Raih Kesempatan Naik Level dengan Upgrade House di Game Kiko Run!

JAKARTA - Halo Kiko Runners! Raih kesempatan untuk naik level dengan upgrade House game Kiko Run!

Kiko Run adalah game endless run hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Minggu di RCTI jam 08.00 WIB dengan judul Kiko. Kiko Run merupakan game hasil produksi dari PT Esports Star Indonesia (ESI) dibawah naungan MNC Digital Entertainment.

Salah satu fitur yang ada bisa kamu gunakan dengan mudah di game Kiko Run yaitu fitur House. Nah, di fitur ini, kamu bisa upgrade House dengan membeli sejumlah perlengkapan yang dibutuhkan di House masing-masing karakter. Nah, jika kamu berhasil upgrade semua barang yang ada di fitur House, kamu bisa mendapatkan reward berupa naik level lho!

Ada tiga House yang bisa kamu upgrade, yaitu Kiko House, Lola House, dan juga Ting-Ting House. Jangan lupa juga, pastikan koin yang kamu punyai cukup ya. Jika kurang, kamu bisa membeli di fitur Shop atau coba untuk berlari dulu di Asri Town untuk mengumpulkan koin agar lebih banyak lagi.

Langsung download aplikasi game Kiko Run di App Store dan Play Store atau klik http://bit.ly/KikoRunOkeZone_Link , dan kalau kamu sudah mempunyai game Kiko Run, kamu bisa langsung update game Kiko Run di gadget kamu.

Cek juga informasi seputar promo dan event game Kiko Run di media sosial Instagram @kikorun.id atau Facebook Kiko Run. Jangan sampai terlewat event dan promo menariknya, ya!

(Imantoko Kurniadi)