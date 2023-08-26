Tablet vs Laptop, Mana yang Lebih Baik?

JAKARTA - Tablet vs Laptop menjadi isu yang menarik untuk diulas. Pasalnya banyak tablet yang sudah menyamai laptop, sementara laptop sudah mulai memangkas bobot mereka untuk menyaingi tablet.

Ada banyak alasan mengapa kedua gadget itu masih cukup laris di pasaran. Tingginya permintaan dan beragamnnya kebutuhan pengguna menjadi contoh mengapa tablet dan laptop masih diminati.

Lantas apa saja plus minus dari tablet dan laptop? Berikut Okezone Techno rangkum untuk Anda.

Desain

Secara desain tablet memang bisa dibilang menawarkan ukurang yang lebih ringkas. Bobotnya pun hampir dibahwa 1 kg, sehingga mudah untuk dimasukan ke dalam tas kecil atau dibawa ke mana-mana.

Sementara itu laptop sejatinya memiliki banyak komponen yang lebih kompleks. Kalaupun ada yang memiliki desain yang setipis tablet, harganya pun jelas cukup mahal.

BACA JUGA: 5 Fakta Mahasiswi Curi Puluhan iPhone hingga Laptop Senilai Rp337 Juta

Performa

Laptop jelas lebih unggul di poin ini. Jika Anda membutuhkan pekerjaan lebih berat seperti desain grafis, editing dokumen, dan multitasking lainnya, jelas laptop menjadi pilihan utama. Selain itu area luas laptop juga memudahkan pengguna saat berkejar.

Di sisi lainnya, tablet sejatinya sudah dibekali oleh prosesor canggih untuk menjalankan program berat. Namun demikian, performa tablet tetap terbatas untuk bidang perkerjaan tertentu.