iPhone 15 Pro akan Punya Dua Warna Baru Gantikan Warna Emas

JAKARTA – Jelang perilisan iPhone 15 bulan depan, sejumlah rumor sudah mulai muncul ke publik. Salah satunya adalah pilihan warna baru untuk iPhone 15 Pro.

Dilansir dari 9to5Mac, Sabtu (26/8/2023), Apple tidak lagi menawarkan opsi warna emas di iPhone 15 Pro. Sebaliknya perangkat baru itu akan memperkenalkan dua warna baru yakni abu-abu dan biru tua.

Warna baru itu mengikuti rangka baru iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max yang kabarnya menggunakan material titanium untuk menggantikan stainless steel.

Sekadar informasi warna emas selalu ada di varian iPhone Pro. Warna emas sendiri dilaporkan cukup laris di pasar Asia, termasuk China. Namun demikian pada tahun ini, warna tersebut akan benar-benar dihilangkan.

9to5Mac juga yakin bahwa Apple akan menghadirkan warna biru tua pada 15 Pro dan 15 Pro Max. Warna tersebut akan menggantikan warna ungu tua dan merah tua yang sebelumnya ada di 14 Pro dan 14 Pro Max.

Selain warna tradisional seperti hitam dan putih, Apple memang selalu menghadirkan satu warna spesial untuk masing-masing generasi iPhone Pro. Sebelumnya pilihan warna spesial yang ditawarkan antara lain Midnight Green, Pacific Blue, Sierra Blue, dan Deep Purple.

Sementara untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus diperkirakan akan hadir dalam lima pilihan warna yakni hitam, hijau, biru, kuning, dan pink. Sebagai perbandingan, tahun lalu iPhone 14 dan iPhone 14 Plus memiliki warna hitam, silver, ungu, biru, dan merah. (Salsabila Nur Azizah)

(Saliki Dwi Saputra )