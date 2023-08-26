Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 15 Pro akan Punya Dua Warna Baru Gantikan Warna Emas

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |12:01 WIB
iPhone 15 Pro akan Punya Dua Warna Baru Gantikan Warna Emas
iPhone 15 Pro akan tinggalkan warna emas (Foto: Apple)
A
A
A

JAKARTA – Jelang perilisan iPhone 15 bulan depan, sejumlah rumor sudah mulai muncul ke publik. Salah satunya adalah pilihan warna baru untuk iPhone 15 Pro.

Dilansir dari 9to5Mac, Sabtu (26/8/2023), Apple tidak lagi menawarkan opsi warna emas di iPhone 15 Pro. Sebaliknya perangkat baru itu akan memperkenalkan dua warna baru yakni abu-abu dan biru tua.

Warna baru itu mengikuti rangka baru iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max yang kabarnya menggunakan material titanium untuk menggantikan stainless steel.

Sekadar informasi warna emas selalu ada di varian iPhone Pro. Warna emas sendiri dilaporkan cukup laris di pasar Asia, termasuk China. Namun demikian pada tahun ini, warna tersebut akan benar-benar dihilangkan.

9to5Mac juga yakin bahwa Apple akan menghadirkan warna biru tua pada 15 Pro dan 15 Pro Max. Warna tersebut akan menggantikan warna ungu tua dan merah tua yang sebelumnya ada di 14 Pro dan 14 Pro Max.

Selain warna tradisional seperti hitam dan putih, Apple memang selalu menghadirkan satu warna spesial untuk masing-masing generasi iPhone Pro. Sebelumnya pilihan warna spesial yang ditawarkan antara lain Midnight Green, Pacific Blue, Sierra Blue, dan Deep Purple.

Sementara untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus diperkirakan akan hadir dalam lima pilihan warna yakni hitam, hijau, biru, kuning, dan pink. Sebagai perbandingan, tahun lalu iPhone 14 dan iPhone 14 Plus memiliki warna hitam, silver, ungu, biru, dan merah. (Salsabila Nur Azizah)

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/54/2913039/awas-banyak-penipuan-iphone-15-berkedok-akun-distributor-resmi-6CZXXjX98O.jpeg
Awas Banyak Penipuan iPhone 15 Berkedok Akun Distributor Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/57/2887986/cegah-penipuan-apple-pakai-kotak-khusus-untuk-seri-iphone-15-91s8TTAW6v.JPG
Cegah Penipuan, Apple Pakai Kotak Khusus untuk Seri iPhone 15
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/57/2875117/bocor-warna-baru-iphone-15-mana-yang-menarik-lGk3n4TC5h.jpg
Bocor Warna Baru iPhone 15, Mana yang Menarik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/57/2869856/5-perbedaan-iphone-14-vs-iphone-15-mana-yang-bikin-melongo-gLL2JeTiXU.jpg
5 Perbedaan iPhone 14 Vs iPhone 15, Mana yang Bikin Melongo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/57/2868509/10-rumor-yang-paling-ditunggu-jelang-perilisan-iphone-15-prEBXmb3f3.jpeg
10 Rumor yang Paling Ditunggu Jelang Perilisan iPhone 15
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/57/2866609/bakal-dirilis-iphone-15-punya-fitur-pengisian-cepat-35w-OOExaHtgu7.jpg
Bakal Dirilis, iPhone 15 Punya Fitur Pengisian Cepat 35W
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement