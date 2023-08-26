10 Planet Mirip Bumi di Ekstrasurya, Apakah Ada Kehidupan?

JAKARTA - Halaman Eksplorasi Exoplanet atau planet estrasurya NASA mengonfirmasi pertama kali adanya planet mirip seperti bumi pada tahun 1995. Sejak itu, para ilmuan telah menemukan 4.000 planet di luar tata surya.

Pada tahun 2009 NASA meluncurkan teleskop luar angkasa Kepler untuk mengetahui keberadaan Bumi di seluruh galaksi Bima Sakti.

Lantas apa saja planet yang mirip dengan Bumi di ekstrasurya? Berikut rangkuman yang dianalogikan sebagai Bumi 2.0

1. GLIESE 667CC

Planet yang terletak 22 tahun cahaya dari Bumi dan berukuran kurang lebih 4,5 lebih besar dari Bumi ditemukan dengan teleskop 3,6 meter European Southern Observatory di Chili. Planet kecil ini diperkirakan terletak pada zona layak huni.

2. KEPLER-22B

Planet ini terletak 600 tahun cahaya dari bumi yang menjadi planet Kepler pertama ditemukan di zona layak huni. Tidak jauh berbeda dengan Bumi yang mengorbit 365 hari, Kepler-22b mengorbit selama 290 hari Bumi.

3. KEPLER-69C

Kepler-69c berjarak sekitar 2.700 tahun cahaya dan berukuran sekitar 70 persen lebih besar dari bumi. Planet ini mengorbit selama 242 hari, sama dengan planet Venus yang berada di tata surya kita. Planet ini juga tampak berada pada zona layak huni.

4. KEPLER-62F

Planet ini mengorbit selama 267 hari dan ditempatkan pada zona layak huni. Dengan jarak sekitar 1,200 tahun cahaya, planet ini salah satu planet berbatu yang diperkirakan memiliki lautan.

5. KEPLER-186F

Planet yang diperkirakan berada dalam zona layak huni dengan letak sekitar 500 tahun cahaya dari Bumi. Kepler-186F hanya menerima sepertiga energi bintangnya yang diterima Bumi dari Matahari.