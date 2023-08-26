Cara Mudah Menghapus Yandex Browser di Android Biar Aman

JAKARTA - Cara menghapus Yandex browser di Android tentu sangat berguna bila ingin mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Karena Yandex sangat tersohor akan kemampuannya mengakses berbagai situs yang diblokir oleh Google.

Mesin pencari Yandex browser sejatinya bisa dihapus dengan mudah dan sederhana dalam platform Android. Supaya prosesnya dapat berjalan dengan tepat dan sistematis maka pengguna perlu mengetahui langkah dan cara dalam menghapus aplikasi.

Yandex sejatinya merupakan sebuah platform mesin pencari yang populer dan banyak digunakan oleh pengguna dalam mengakses apa saja tanpa ada batasan dan pemblokiran. Namun terkadang aplikasi Yandex perlu dihapus karena aplikasinya butuh ruang penyimpanan yang cukup besar.

Oleh karena itu apabila kamu merasa perlu untuk menghapuskan maka ikuti ulasan satu ini hingga usai. Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (26/08/2023) terkait panduan lengkap cara menghapus Yandex Browser di Android.

1. Buka Menu Aplikasi

Cara pertama yang perlu dilakukan untuk menghapus mesin pencari Yandex browser pada Android yaitu dengan membuka menu aplikasinya. Buka layar utama perangkat Android kamu untuk menemukan aplikasi Yandex Browser.

2. Cari Yandex Browser

Berikutnya untuk menghapus aplikasi Yandex yaitu dengan mencari pada kolom pencarian aplikasi pada layar utama Smartphone Android .