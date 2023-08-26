13 Cara Mengatasi Microsoft Excel Not Responding

JAKARTA - Terdapat 13 cara mengatasi aplikasi Microsoft Excel not responding atau mengalami lag. Namun ternyata solusinya sangat mudah dan sederhana untuk dilakukan.

Namun supaya bisa terlaksana dengan benar dan tepat maka perlu langkah dan cara untuk mengatasinya. Karena tentu saja kondisi not responding pada Microsoft Excel akan sangat menjengkelkan dan menghambat pekerjaan bila software pengolah data yang sedang dijalankan mengalami error. Oleh karena itu cari tahu jawaban dan cara mengatasinya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (25/08/2023) terkait 13 cara mengatasi Microsoft Excel not responding.

1. Cek Detail File Excel

Cara pertama mengatasi Microsoft Excel not responding yaitu dengan mengecek isi file excel. Ada beberapa kolom pada excel yang terkadang sering bermasalah karena file memakan data terlalu besar maupun rumusnya yang rumit. Oleh sebab itu coba untuk menghapus kolom yang bermasalah untuk mengatasinya.

2. Akses Dalam Mode Safe Mode

Jika Microsoft Excel tetap dalam posisi not responding maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengaktifkan mode safe mode. Cara satu ini dipercaya membawa perubahan lebih aman dalam mengatasi masalah Microsoft Excel tidak merespons

Cara membuka Excel dalam Safe Mode:

Buka Command Prompt lalu ketik excel.exe /safe

Nonaktifkan Add-ins Microsoft Excel

Add-ins Microsoft Excel

4. Menonaktifkan Add-ins Microsoft Excel Untuk Sementara.

Cara keempat yang bisa dilakukan untuk mengatasi Microsoft Office not responding yaitu dengan menonaktifkan add ins. Sebab dalam kondisi tertentu fitur ini perlu dimatikan supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam memuat excel secara lancar tanpa kendala. Begini caranya:

Akses Microsoft Excel Anda.

Klik menu File » Options.

Akses menu panel “Excel Options” akan tampil » klik Add-Ins.

Pada bagian menu “Manage”, pilih opsi COM Add-ins » klik Go.

Kemudian hilangkan semua centang pada Add-ins Available » klik OK.

Kamu bisa klik Remove untuk menghapus Add-ins secara permanen dan selesai

4. Reinstall Microsoft Office

Cara keempat yang bisa dilakukan untuk mengatasi Microsoft Excel not responding yaitu dengan melakukan Re install. Setelah re install maka pengguna wajib untuk mengunduh kembali Microsoft Excel pada situs resmi.