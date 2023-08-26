5 Cara Mengembalikan Kontak Whatsapp yang Hilang Sendiri

JAKARTA - Inilah cara mengembalikan kontak Whatsapp yang hilang sendiri dan bisa jadi masalah besar saat momen genting.

Karena tanpa kita sadari, tidak jarang kontak pada aplikasi whatsapp menghilang sendirinya walau kita tidak menghapusnya. Biasanya, kontak yang hilang ini terjadi saat baru ganti ponsel tanpa melakukan pencadangan data terlebih dahulu.

Melansir Pusat Bantuan Whatsapp, Sabtu (26/8/2023), kontak yang ada pada aplikasi whatsapp didapatkan secara otomatis dari buku kontak yang ada pada ponsel. Untuk memulihkan kontak yang hilang hanya dapat dilakukan jika kita pernah membuat salinan atau melakukan pencadangan di smartphone.

Melansir berbagai sumber, setidaknya ada 5 cara untuk mengembalikan kontak whatsapp yang hilang sendiri.

5. Periksa pengaturan whatsapp

Kontak bisa saja seperti hilang sendiri bisa terjadi karena pengaturan whatsapp yang salah. Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan pengecekan pada pengaturan whatsapp sebelum dilakukan tindakan lain.