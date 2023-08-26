5 Cara Mengatasi Laptop Tidak Bisa Connect Wifi, Termasuk Cek Antivirus

JAKARTA - Cara mengatasi laptop tidak bisa connect WiFi rasanya menjadi informasi penting dewasa ini. Karena umumnya para pengguna laptop tentu pernah mengalami masalah serupa.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa laptop mengalami masalah saat dihubungkan ke jaringan nirkabel. Masalah paling umum adalah perangkat berada dalam mode pesawat. Selain itu juga terdapat kondisi router mati atau perangkat yang tidak mendukung jaringan Wifi kerap menjadi perkara yang sering dihadapi.

Melansir berbagai sumber, Sabtu (26/08/23), berikut cara mengatasi laptop tidak bisa connect WiFi:

5. Pastikan WiFi Sudah Menyala

Jaringan WiFi tidak bisa menyala salah satunya karena jaringan belum aktif. Maka dari itu perhatikan aktif atau tidaknya jaringan WiFi.

Pilih jaringan WiFi sesuai dengan nama yang terpasang. Selain itu, pastikan laptop tidak terlalu jauh dari router dan tidak ada hambatan yang menghalangi sinyal.

BACA JUGA: