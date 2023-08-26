Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Mengatasi Laptop Tidak Bisa Connect Wifi, Termasuk Cek Antivirus

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:49 WIB
5 Cara Mengatasi Laptop Tidak Bisa Connect Wifi, Termasuk Cek Antivirus
Ilustrasi untuk laptop yang kesulitan mengakses Wifi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengatasi laptop tidak bisa connect WiFi rasanya menjadi informasi penting dewasa ini. Karena umumnya para pengguna laptop tentu pernah mengalami masalah serupa.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa laptop mengalami masalah saat dihubungkan ke jaringan nirkabel. Masalah paling umum adalah perangkat berada dalam mode pesawat. Selain itu juga terdapat kondisi router mati atau perangkat yang tidak mendukung jaringan Wifi kerap menjadi perkara yang sering dihadapi.

Melansir berbagai sumber, Sabtu (26/08/23), berikut cara mengatasi laptop tidak bisa connect WiFi:

5. Pastikan WiFi Sudah Menyala

Jaringan WiFi tidak bisa menyala salah satunya karena jaringan belum aktif. Maka dari itu perhatikan aktif atau tidaknya jaringan WiFi.

Pilih jaringan WiFi sesuai dengan nama yang terpasang. Selain itu, pastikan laptop tidak terlalu jauh dari router dan tidak ada hambatan yang menghalangi sinyal.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186513//asus_luncurkan_expert_pm_series-kuvz_large.jpg
ASUS Luncurkan Expert PM Series, Laptop Bisnis Bertenaga AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/16/3174998//advan_workplus_air-XNke_large.jpeg
ADVAN Luncurkan Workplus Air: Laptop Tipis, Ringan, dan Bertenaga, Cek Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/16/3169185//advan_soulmate_x_hadir_dengan_desain_yang_tipis_dan_ringan-5yQO_large.jpeg
Laptop ADVAN Soulmate X Meluncur dengan Harga Rp2,4 Jutaan, Cek Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/57/3160324//advan_workmate-ESbu_large.jpeg
ADVAN Workmate Resmi Diluncurkan dengan Harga Mulai Rp4 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/57/3159779//ilustrasi-eH8g_large.jpg
4 Rekomendasi Laptop Harga Rp 7 Jutaan dengan Performa Kencang dan Fitur Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/57/3155704//chromebook-uV18_large.jpg
Kasus Korupsi Kemendikbudristek: Ini Beda Chromebook dengan Laptop Konvensional
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement