Microsoft Ingin Gunakan AI di Sejumlah Aplikasi Jadul

JAKARTA - Microsoft mulai mempertimbangkan menggunakan kecerdasan buatan (AI) di aplikasi jadul mereka, seperti Clipping Tool, Paint, dan Photos.

Menurut laporan Gizchina, Sabtu (26/8/2023), kemampuan seperti AI generatif, deteksi objek, dan pengenalan karakter optik akan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi jadul tersebut.

Penambahan Kecerdasan AI pada Clipping Tools, Photos, Paint

Paint

Kemampuan AI di Paint akan memungkinkan pembuatan gambar dari awal dan penyempurnaan gambar lainnya. Pengguna dapat menginstruksikan Paint untuk membuat kanvas dengan skema warna tertentu, menambahkan objek tertentu ke gambar, atau menghasilkan gambar dari input teks.

Photos

Hadirnya AI di Photos berguna untuk mengidentifikasi orang dan objek dalam foto, menghapus objek yang tidak diinginkan dari foto, atau membuat kolase dan animasi. Hal ini akan membuat gambar yang lebih kreatif dan menarik secara visual.