Ini Penyebab dan Cara Membuka Excel yang Tidak Bisa di Edit

MENGULIK penyebab dan cara mengatasi excel yang tidak bisa di edit bisa Anca coba lakukan. Seperti diketahui, masalah file excel tidak bisa dibuka semakin sering terjadi semenjak mendapatkan update keamanan.

Dalam update tersebut, terdapat perubahan perilaku pada beberapa jenis file tertentu dalam cara membukanya di Excel. Untuk itu Anda perlu memperhatikan langkah dalam menangani masalah tersebut agar memudahkan dalam penggunaannya.

-Penyebab Excel yang Tidak Bisa di Edit

Excel yang tidak bisa diedit tentu disebabkan adanya berbagai kendala yang tidak diketahui oleh para penggunanya. Berikut beberapa kendala yang sering ditemukan:

1. Versi excel yang digunakan berbeda

2. File excel sedang digunakan oleh orang lain

3. Pengguna tidak memiliki akses hal terhadap file excel tersebut

4. Adanya format file yang berbeda sehingga tidak kompatibel dengan versi excel yang diakses

5. Adanya crash yang menyebabkan file excel menjadi terkunci.