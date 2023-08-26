Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Biaya dan Syarat Beli Rangka eSAF di AHASS Honda Motor

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:26 WIB
Biaya dan Syarat Beli Rangka eSAF di AHASS Honda Motor
Ilustrasi untuk pembelian rangka eSAF di AHASS (Foto: Honda Global)
JAKARTA- Ada biaya dan syarat beli rangka eSAF di AHASS Honda Motors sebagai bengkel resmi yang menjadi acuan utama para konsumen.

Akhir-akhir ini para pengguna motor Honda dengan rangka eSAF (enchanced Smart Architecture Frame) sedang dibikin heboh. Bagi yang memiliki rangka sudah keropos, patah, ataupun masa garansinya sudah habis, bisa meluncur ke bengkel resmi Honda atau AHASS.

Diketahui dari berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023), rangka yang satu ini sudah umum dipakai di beberapa produk skutik Honda bermesin 110 cc dan 160 cc.

Namun bila ingin mendapatkannya saat ini harus memperhatikan beberapa hal. Selain harus menyediakan dana lumayan besar, kamu juga harus punya kesabaran yang cukup ekstra. Karena dalam urusan pembelian rangka eSAF untuk motor Honda butuh waktu yang lumayan panjang. Rangka memang dikenal sebagai barang yang sensitif sehingga terdapat nomor rangka untuk kejelasan kepemilikan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
