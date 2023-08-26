Viral, Bunyi Tes Rangka Motor Matic: Yang Nyaring Bisa Dipake Ronda dan Jualan Bakso

JAKARTA - Kasus rangka Enhanced Smart Architechture Frame (eSAF) yang patah dan keropos masih ramai di dunia maya. Hal ini lantas membuat netizen melakukan uji coba sederhana lewat bunyi rangka.

Video tersebut dibagikan oleh akun Sixtwoinfo beberapa waktu lalu. Dalam video itu pembuat video tampak menguji ketebalan dan kekuatan dari tiga rangka motor.

Ketiga rangka tersebut diklaim berasa dari merek yang berbeda, yakni Kawasaki, Yamaha, dan terakhir Honda.

Rangka yang pertama diketuk adalah rangka motor Kawasaki dan disusul oleh rangka motor Yamaha. Terdengar bahwa kedua rangka tersebut memiliki bunyi yang lebih bulat dan tidak nyaring di telinga.

Kemudian yang terakhir diketuk adalah rangka eSAF. "Motor Viral! Vario 160, bisa buat ronda dan jualan bakso," ungkap pria dalam video seraya mengetuk rangka tersebut.

Dalam video memang terdengar jika rangka Honda terdengar sangat nyaring, layaknya besi tipis. Tak heran jika banyak netizen yang ikut mengomentari video tersebut.

"Fix ini kalo mau beli motor cek kerangka bukan warna," tulis akun @n.ripansyah.

"Njiiirrr.. renyah gitu suaranya. Masih bagusan suaranya kaleng kong kuan," timpal akun @amarmarif.93.