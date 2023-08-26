Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Mobil Bunyi Krek Krek? Ini Penyebabnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |16:35 WIB
Kenapa Mobil Bunyi Krek Krek? Ini Penyebabnya
Ilustrasi untuk mobil yang mengalami bunyi krek krek (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang dapat mengetahui dengan pasti kenapa mobil bunyi krek krek? Ini penyebabnya yang ternyata dari bermacam sumber.

Karena memang umum diketahui terdapat beberapa sebab mobil mengalami bunyi krek krek saat melaju. Melansir dari berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023), bunyi krek krek seperti ketukan logam dapat menjadi indikasi sedang terjadi masalah serius pada mesin.

Jika terdengar sangat jelas, disarankan untuk segera melakukan pengecekan mobil ke bengkel karena besar kemungkinan memerlukan servis besar untuk memperbaikinya.

Berikut Okezone merangkum 10 penyebab kenapa mobil bunyi krek krek.

1. Bantalan crankshaft aus

Crankshaft alias poros engkol bertugas merubah gerakan naik turun pada piston menjadi memutar. Dalam susunannya, crankshaft memiliki dua buah bantalan yang mana bila salah satunya mengalami aus, maka crankshaft akan kendor. Hal inilah yang kemudian membuat mobil berbunyi krek krek saat digas.

2. Shim atau lifter aus

Selain crankshaft, shim dan lifter yang aus juga akan menyebabkan bunyi krek krek. Hal ini bisa terjadi saat shim bersentuhan dengan ujung klep ataupun saat shim/lifter tidak berada di posisi yang pas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/15/3181126//ilustrasi-VCqj_large.jpg
Cegah Kerusakan Parah Saat Mobil Terendam Banjir, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267//toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688//knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404//mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288//servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/52/3128849//mobil-lSoJ_large.jpg
Usai Mudik, Ini 6 Hal yang Perlu Dicek pada Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement