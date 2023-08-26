Kenapa Mobil Bunyi Krek Krek? Ini Penyebabnya

JAKARTA - Siapa yang dapat mengetahui dengan pasti kenapa mobil bunyi krek krek? Ini penyebabnya yang ternyata dari bermacam sumber.

Karena memang umum diketahui terdapat beberapa sebab mobil mengalami bunyi krek krek saat melaju. Melansir dari berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023), bunyi krek krek seperti ketukan logam dapat menjadi indikasi sedang terjadi masalah serius pada mesin.

Jika terdengar sangat jelas, disarankan untuk segera melakukan pengecekan mobil ke bengkel karena besar kemungkinan memerlukan servis besar untuk memperbaikinya.

Berikut Okezone merangkum 10 penyebab kenapa mobil bunyi krek krek.

1. Bantalan crankshaft aus

Crankshaft alias poros engkol bertugas merubah gerakan naik turun pada piston menjadi memutar. Dalam susunannya, crankshaft memiliki dua buah bantalan yang mana bila salah satunya mengalami aus, maka crankshaft akan kendor. Hal inilah yang kemudian membuat mobil berbunyi krek krek saat digas.

2. Shim atau lifter aus

Selain crankshaft, shim dan lifter yang aus juga akan menyebabkan bunyi krek krek. Hal ini bisa terjadi saat shim bersentuhan dengan ujung klep ataupun saat shim/lifter tidak berada di posisi yang pas.