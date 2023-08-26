Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Omoda 5 Laris di GIIAS 2023, Chery: Bukti Kepercayaan Pasar Otomotif di Indonesia pada Produk Kami!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:34 WIB
Omoda 5 Laris di GIIAS 2023, Chery: Bukti Kepercayaan Pasar Otomotif di Indonesia pada Produk Kami!
Chery Omoda 5 EV (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)
JAKARTA – Chery meraih catatan positif di Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, pada 10-20 Agustus lalu. Hal ini membuat Chery semakin optimistis dengan pasar otomotif di Indonesia akan produk mereka.

Berdasarkan catatan SPK (Surat Pemesanan Kendaran) Chery, terdapat pesanan sebanyak 578 unit dalam 11 hari pameran GIIAS 2023. Bahkan, Chery mendapatkan penghargaan sebagai mobil terfavorit di GIIAS 2023 yang ditujukan pada Omoda 5. Ini merupakan mobil SUV terbaru dari Chery yang diperkenalkan pada ajang IIMS 2023, pada Februari lalu.

“Kami sangat gembira dengan prestasi pada GIIAS 2023 ini. Total 576 SPK merupakan bukti kepercayaan pasar otomotif Indonesia yang semakin kuat pada produk Chery,” kata Shawn Xu, President PT Chery Sales Indonesia dan juga Vice President Chery International, dalam keterangan resmi.

Sekadar informasi, dalam GIIAS 2023, Chery membawa lini terbaiknya, seperti Omoda 5, Tiggo 8 Pro, dan juga Tiggo 7 Pro. Di sana, produsen asal China itu juga memperkenalkan Omoda 5 EV yang sudah bisa dipesan oleh pengunjung.

Dari total SPK yang dibukukan, Chery Omoda 5 mendominasi dengan 376 unit, kemudian diikuti oleh Omoda 5 EV, Tiggo 8 Pro, dan Tiggo 7 Pro. Shawn Xu menegaskan pencapaian ini mendorong Chery untuk terus memberikan produk yang terbaik.

“Dengan pencapaian ini, Chery semakin optimis untuk terus unggul sebagai produsen dalam kategori SUV premium,” ujar Shawn Xu.

Telusuri berita ototekno lainnya
