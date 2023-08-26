Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengapa Ada Tiga Huruf Akhir di Plat Nomor Kendaraan? Ini Penjelasannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |09:02 WIB
Mengapa Ada Tiga Huruf Akhir di Plat Nomor Kendaraan? Ini Penjelasannya
Ilustrasi Plat Nomor Kendaraan (Foto: Okezone)
TIGA huruf akhir pada plat nomor kendaraan tentu memiliki alasan dan arti tersendiri. Hal ini dikarenakan sebagian pengendara tidak terlalu mengetahui arti tiga huruf akhir pada plat mobil maupun motor.

Pemberian tiga huruf akhir di plat nomor kendaraan ini berfungsi untuk mengidentifikasi asal wilayah kendaraan. Seperti pada 3 huruf akhir yang terletak diplat nomor kendaraan Anda.

-Berikut penjelasan tiga huru akhir pada plat nomor kendaraan dilansir dari berbagai sumber:

3 huruf akhir plat nomor ini sudah diatur pada setiap negara termasuk Indonesia. Ini bertujuan mudah mengindetifikasi asal dari pemilik kendaraan. Seperti contoh plat nomor sebagai berikut B 5555 NYC. Arti 3 huruf di akhir tersebut memiliki arti:

1. Huruf pertama N, pada NYC merupakan huruf yang mewakili lokasi kendaraan bermotor terdaftar, yaitu Kota Tangerang.

2. Huruf kedua Y, pada NYC merupakan huruf yang mewakili jenis kendaraan bermotor, yaitu Minibus.

3. Huruf ketiga C, pada NYC merupakan huruf acak yang diberikan sebagai tanda atau pembeda antar kendaraan.

1 2 3
      
